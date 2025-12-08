Швеция сократит помощь пяти странам, чтобы увеличить поддержку Украины

8 декабря 2025, 12:45

Стокгольм объявил, что поэтапно прекратит развивающую помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии — и направит эти средства на поддержку Украины.



В правительстве страны заявили, что Украина является приоритетом Швеции во внешней и гуманитарной политике, поэтому в 2026 году помощь Украине вырастет как минимум до 10 миллиардов крон ($1,06 млрд).