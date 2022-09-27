Як потурбуватись про безпеку близьких та захистити персональні дані

27 сентября 2022, 12:45

Нині особливо актуальним є сервіси та застосунки, що дозволяють подбати про безпеку близьких людей. Один із таких сервісів – «Мобільна безпека» від Київстар.

Він містить функцію «Сімейний трекер», за допомогою якої можливо бачити місцезнаходження смартфона чи близької людини в реальному часі та оперативно реагувати у випадку потенційної небезпеки.

Функціонал «Сімейний трекер» активно застосовують понад 72 тисячі користувачів для:

- Створення різних груп користувачів («Діти», «Батьки» тощо): наразі діє більше 151,5 тисяч груп, які в середньому складаються з 3-4 осіб.

- Маркування на карті індивідуальних геозон для кожної з груп («Діти» - школа, дім, спортивна секція; «Батьки» - ЖКГ, аптека, ринок).

- Позначення на карті «червоних» зон («Діти» – озеро, покинуті будівлі; «Батьки» – лікарня).

- Отримання сповіщень про те, що користувач зайшов чи вийшов зі створеної зони.

- Керування рівнями доступу для різних учасників.



«Мобільна безпека» вдосконалюється та доповнюється новими опціями, цього року це сповіщення про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, артобстріли, вуличні бої, хімічні та ядерні загрози). За 2 місяці з появи нового функціоналу його активно застосовують близько 32 тис. користувачів, які в загальному отримали 5,7 млн сповіщень про повітряні тривоги. Наразі функція сповіщень про надзвичайні ситуації доступна для користувачів Android.



«Мобільна безпека» вдосконалюється та доповнюється новими опціями, цього року це сповіщення про повітряні тривоги. За 2 місяці з появи нового функціоналу його активно застосовують близько 32 тис. користувачів, які в загальному отримали 5,7 млн сповіщень про повітряні тривоги. Наразі ця функція доступна для користувачів Android.



Від початку «Мобільна безпека» розроблялась як інструмент захисту телефонів від втрати чи крадіжки. Застосунок доступний для систем Android та iOS. Мобільний застосунок дозволяє віддалено блокувати телефон, видаляти особисті дані, в тому числі фото, включати сирену та вмикати GPS-пошук через особистий web-кабінет або, подзвонивши на лінію підтримки 24/7. У разі втрати ґаджету «Мобільна безпека» забезпечує сервіс повернення за винагороду та доставку кур'єром власнику. За шість місяців 2022 року завдяки даному сервісу повернули втрачені телефони 100 осіб, 144 – отримали страхові виплати за втрачені ґаджети. Розмір компенсації за втрачений телефон за умовами послуги «Мобільна безпека» залежить від обраного тарифу. Детально про умови – за лінком.



Втрата мобільного телефона небезпечна тим, що до чужих рук можуть потрапити персональні дані користувача, в тому числі і сім-карта, до якої прив’язані рахунки у фінансових установах. Тому абонентам рекомендовано дотримуватися обов’язкових правил кібергігієни:

- Встановлювати надійний пароль на телефон та сім-картку;

- У випадку втрати телефона, щоб особисті дані не потрапили до чужинців, користувачі «Мобільної безпеки» можуть видалити інформацію з телефона дистанційно.

- Ті, хто не користуються послугою, мають зателефонувати до мобільного оператора та заблокувати картку. Також варто пам’ятати, що реєстрація телефонного номера на паспорт та перехід на контрактну форму обслуговування – додатковий захист від викрадення сім-карти.