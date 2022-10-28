Користувацька класифікація даних: як співробітники забезпечують безпеку файлів

Витік даних є болючим для будь-якої компанії. Питання не лише у можливих фінансових втратах, а й у негативному впливі на репутацію, на відносини з контрагентами тощо.
Тому одним із пріоритетних завдань інформаційної безпеки є мінімізація подібних ризиків.
Витік сам по собі можливий внаслідок низки причин: хакерської атаки, крадіжки або втрати пристрою з даними, навмисних шкідливих дій користувачів, а також безвідповідального відношення або помилок, вчинених тими самими користувачами.
І, як показує практика, близько 80% — це якраз два останні випадки: навмисне «зливання», випадкове відправлення на помилковий e-mail, інші інциденти, що випливають з незнання правил роботи з персональними даними та конфіденційною інформацією. Не можна недооцінювати і фактор хакерських атак — з кожним днем їхня кількість і складність лише зростають.
Класичною помилкою є розрахунок на те що, лише впровадивши якусь певну технологію, можна зупинити витік даних. Або що назначений співробітник (або навіть відділ) інформаційної безпеки може впоратися із цим завданням.
Тож яким має бути сучасний підхід до захисту від витоку даних, чому важливо приділяти увагу інформаційній безпеці та як це працює на практиці? Розбираймося.
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