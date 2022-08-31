Що таке фізичний ключ безпеки, та як він працює?

31 августа 2022, 10:45

Апаратний ключ безпеки (токен) – зовні схожий на звичайну флешку – захищений пристрій, який може використовуватися:

◾️ для зберігання кваліфікованого електронного підпису (КЕП);◾️ для ідентифікації в різноманітних сервісах;◾️ як один зі способів двофакторної автентифікації для входу в облікові записи (наприклад, Facebook, Google та інші) тощо.Апаратні ключі можуть бути різних типів (пристрої, що підключаються через USB, Bluetooth або NFC) та мають різні функції. При виборі ключа звертайте увагу на характеристики.Якщо ви хочете використовувати ключ безпеки для двофакторної автентифікації при вході в акаунти, дотримуйтесь інструкцій у налаштуваннях.Серед недоліків використання можна назвати те, що апаратний ключ може бути пошкоджений або загублений. На такий випадок потрібно передбачити в облікових записах інші додаткові способи підтвердження особи.