Україна розвиває співпрацю з Агентством ЄС із мережевої та інформаційної безпеки

10 октября 2022, 9:45

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора, керівник служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО-секретар НКЦК Наталія Ткачук та директор Агентства ЄС із мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) Юхан Лепасар обговорили питання посилення співпраці та налагодження практичної взаємодії.

Робоча зустріч відбулася під час візиту до штаб-квартири ENISA в Афінах у межах Cybersecurity East Project.Візит делегації до ENISA є ключовою частиною проєкту ЄС Cybersecurity East Project. Започаткований 2019 року проєкт має на меті підтримку країн Східного партнерства у розвитку їхніх кіберпотенціалів та законодавчої бази, а також сприяння сумісності та наближенню правових рамок, передового досвіду та співпраці.Ситуація у кіберпросторі вимагає посилення співпраці. Саме тому однією з ключових тем зустрічі було обговорення перспективних напрямів взаємодії між країнами Східного партнерства та необхідність розроблення дорожньої карти розвитку співробітництва.Також йшлося про перспективи отримання нашою країною особливого статусу партнера ENISA, що стане серйозним кроком на шляху до євроінтеграції. Для України отримання такого статусу є надзвичайно важливим етапом у межах процесу гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кібербезпеки з європейським."Для нашої держави співробітництво з європейськими партнерами має два вектори. З одного боку – досвід України у кібервійні, у протистоянні кіберзагрозам з боку росії, безсумнівно, буде корисним для інших демократичних країн. З іншого – отримавши статус країни-кандидата на вступ до ЄС, наша держава має привести вітчизняне законодавство у відповідність до європейських норм. Інтенсифікація співпраці з ENISA дасть можливість зробити цей процес значно ефективнішим”, – прокоментував результати візиту Віктор Жора.Участь у заході, окрім нашої держави, взяли представники органів, які опікуються кібербезпекою у Вірменії, Азербайджані, Грузії та Молдові.