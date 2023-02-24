GigaTrans пройшов переатестацію за стандартом ISO/IEC 27001:2013

Компанія GigaTrans успішно пройшла чергову сертифікацію за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001:2013.
Тим самим підтвердила ефективність системи управління інформаційної безпеки (СУІБ) при наданні телеком-послуг для бізнесу.
Сьогодні метою зловмисників є не лише критична інфраструктура, а й дані компаній. Згідно з прогнозами експертів до 2025 року такі викрадення інформації коштуватимуть світу 10,5 трильйона доларів на рік. Тому особливу увагу варто приділяти системі інформаційній безпеці компанії та перевіряти “надійність” постачальників послуг.
“Інформаційна безпека бізнесу у сьогоднішніх реаліях – одне з головних завдань будь-якої компанії. Наявність сертифікату в нашій компанії підтверджує надійність та захищеність інформаційних систем, даних та бізнес-процесів компанії, а також відповідність СУІБ найкращим світовим практикам” – коментує Founder GIGAGROUP та СEO GigaTrans Назарій Курочко.
ISO/IEC 27001:2013 – всесвітньо відомий стандарт безпеки даних, що містить основні вимоги до СУІБ (ISMS). Його основна мета – забезпечення доступності, цілісності та конфіденційності даних бізнесу. Для отримання сертифіката важливо відповідати наступним умовам:
оцінювати ризики СУІБ та виявляти можливі загрози та вразливі місця на постійній основі;
створити та впровадити комплекс засобів управління ІБ та ризиками безпеки компанії;
організувати процес роботи, завдяки якому засоби управління ІБ відповідатимуть високому стандарту.
Аудит на відповідність таким процесам у компанії GigaTrans проводили експерти французької інспекційно-сертифікаційної компанії Bureau Veritas.