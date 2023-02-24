GigaTrans пройшов переатестацію за стандартом ISO/IEC 27001:2013

24 февраля 2023, 8:10

Компанія GigaTrans успішно пройшла чергову сертифікацію за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001:2013.

Тим самим підтвердила ефективність системи управління інформаційної безпеки (СУІБ) при наданні телеком-послуг для бізнесу.