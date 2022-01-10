Киевстар прошел сертификацию ISO/IEC 27001:2013 для реализации новых направлений

10 января 2022, 9:15

Киевстар прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013.

Таким образом телеком-оператор подтвердил эффективность системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) при реализации новых направлений бизнеса.



«Внедряя новые направления бизнеса, мы ориентируемся на требования как национальных, так и международных стандартов. Наличие сертификата подтверждает надежную защищенность информационных систем и данных в системах и бизнес-процессах компании, а также соответствие системы информационной безопасности лучшим мировым практикам», – комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

Стандарт ISO/IEC 27001:2013 служит моделью для разработки, внедрения, функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения СМИБ. В случае Киевстар – это гарантия надежности таких направлений:

- услуги центра обработки данных (ЦОД), в том числе облачного, на базе технологии Azure Stack Hub;

- продукты и сервисы на базе технологии интернета вещей (IoT);

- аналитические продукты и сервисы на основе BigData;

- мобильные финансовые продукты и сервисы (MFS).

«На сегодняшний день, информационная безопасность становится приоритетом № 1 у многих ведущих компаний в Украине вне зависимости от сферы деятельности. Получение сертификата для Киевстар подтверждает то, что компания имеет надежную защиту и безопасность IT инфраструктуры», – отметил Дмитрий Фефелов, менеджер по продажам компании Бюро Веритас Сертификейшн Украина.

Сертификация системы менеджмента информационной безопасности говорит также о защищенности ИТ-инфраструктуры, что подтверждено и независимым аудитом. Это важно для клиентов компании, к которым предъявляются отраслевые требования по информационной безопасности: банков, компаний госсектора, объектов критической инфраструктуры и других.

Сертификационный аудит Киевстар проводила компания Бюро Веритас Сертификейшн Украина, лидер в области тестирования, инспекции и сертификации. Киевстар – первая компания в группе VEON, которая получила сертификат ISO/IEC 27001:2013.