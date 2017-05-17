17 мая 2017, 9:15

Безопасность облачных сервисов De Novo подтверждена сертификатом ISO 27001

Компания De Novo внедрила систему управления информационной безопасностью, которая соответствует международному стандарту ISO 27001.

Сертификат ISO 27001 позволит De Novo предоставлять свои облачные сервисы компаниям, предъявляющим повышенные требования к информационной безопасности.
Международный стандарт ISO 27001 устанавливает требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ) в компании. СУИБ позволяет системно управлять рисками и обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информационных ресурсов.

Внедрение СУИБ – сложный и длительный процесс, затрагивающий все аспекты деятельности предприятия. De Novo начала подготовку к прохождению сертификационного аудита в середине 2016 года. Существующие процессы СУИБ были приведены в полное соответствие требованиям стандарта, что потребовало внесения корректировок практически во все основные бизнес-процессы компании. Как результат, весной текущего года компания успешно прошла аудит и получила сертификат соответствия стандарту ISO 27001. Аудит проводился силами международной компании, сертификат имеет признание во всех странах мира.

«Безопасность облачных сервисов достигается целым комплексом постоянно действующих организационных и технических мероприятий, – объясняет Геннадий Карпов, директор по технологиям De Novo. – Получение сертификата соответствия стандарту ISO 27001 является подтверждением независимой и авторитетной международной организации, что данный комплекс реализован в De Novo адекватно и в полной мере. Наличие сертификата открывает дорогу в Облако De Novo организациям, для которых независимое подтверждение высокого уровня безопасности необходимо в силу регуляторных требований или корпоративных политик».

«Стратегия De Novo, направленная на создание максимально надежных и безопасных облачных сервисов, получила свое логическое развитие, – добавил Максим Агеев, генеральный директор De Novo. – Напомню, что в середине 2016 г. мы получили сертификат соответствия облачного сервиса G-Cloud требованиям КСЗИ. Сегодня Облако De Novo является единственным подобным сервисом в Украине, обладающим сертификатами и украинского, и международного образцов. Мы в состоянии обслуживать и государственный сектор, и крупные международные компании с одинаково полным соответствием требованиям к обеспечению информационной безопасности».




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