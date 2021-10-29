GigaTrans повысил уровень защиты бизнеса от DDoS-атак

29 октября 2021, 10:45

Национальный телеком-оператор GigaTrans модернизировал защиту от DDoS-атак, повысив уровень защиты корпоративных сетей от атак разного типа и масштаба.



Количество кибератак и их мощность ежедневно растет. По данным отчета Netscout в первом полугодии 2021 года злоумышленники совершили рекордное количество атак — 5,4 миллиона, что на 11 процентов больше, чем в 2020 году. В Украине хакеры еженедельно совершают 60 тысяч кибератак.

Сервис защиты от DDoS-атак поможет защитить корпоративных клиентов и представителей государственных органов от несанкционированных хакерских действий и обеспечит отказоустойчивость работы сервисов. Услуга построена на базе решения компании Arbor Networks — одного из лидеров сферы киберзащиты. Вендор также сотрудничает с глобальной системой Atlas, которая отслеживает более 40% мирового интернет-трафика.Благодаря сервисам GigaTrans, клиенты уже решают такие важные задачи бизнеса как: скорость работы онлайн-сервисов, построение надежных каналов связи между офисами, оптимизация затрат на корпоративные сети и другие. Теперь мы модернизировали услугу защиты от DDoS-атак, чтобы повысить уровень защиты клиентов от несанкционированных действий злоумышленников. Ведь хакеры и методы атак совершенствуются ежедневно и в этом вопросе всегда важно быть на шаг впереди», — говорит СЕО телеком-оператора GigaTrans Назарий Курочко.Сервис на базе решения от Arbor Networks позволяет отбивать атаки до 100 Гбит/с. Также услуга защищает каждый компонент IT-инфраструктуры и каналы передачи данных клиента от возможных угроз и позволяет интегрировать все системы информационной безопасности в единую консоль для обеспечения мониторинга и аналитики. Специалисты мониторят трафик клиента 24/7 и при обнаружении кибератаки она автоматически отражается.Кроме защиты от DDoS-атак, клиенты GigaTrans также могут повысить уровень информационной безопасности благодаря сервису Next generation firewall.Национальный телеком-оператор GigaTrans основан в 2006 году и входит в группу компаний GIGAGROUP, в которой также присутствует коммерческий дата-центр GigaCenter, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.Компания работает более чем с тысячей клиентов и имеет 150 партнеров в Украине. GigaTrans предоставляет услуги по подключению к сети Интернет и организации каналов передачи данных для среднего и малого бизнеса, государственных предприятий.