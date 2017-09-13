"Датагруп" модернизирует услугу DataProtect

13 сентября 2017, 10:45

Ведущий телекоммуникационный оператор будет первым на рынке предоставлять клиентам услуги по защите от DDoS атак на основе оборудования Arbor Networks.В сентябре 2017 «Датагруп» модернизировала существующую услугу DataProtect, которая защищает информационные системы клиентов от DDoS атак, установив оборудование Arbor Networks. Таким образом, клиенты компании первыми в Украине получат доступ к сервису, который обеспечивает высокий уровень защиты сети от атак с разной мощностью.Arbor Networks является мировым лидером в области предоставления решений защиты от DDoS. Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими мировыми операторами и анализа трафика в глобальной системе сенсоров, Arbor ATLAS, сервис имеет статистику DDoS атак по всем странам и автоматически обновляет свои базы. Команда инженеров Arbor ASERT в режиме 24х7 проводит мониторинг интернет-угроз, используя информацию со всего мира, и клиент всегда имеет актуальные механизмы определения и уничтожения угроз.Стоит отметить, что из года в год защита от DDoS становится все более актуальной, ведь по данным Arbor Networks интенсивность и частота атак увеличилась в 8 раз с 2010 года. Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, в 2018 году каждая вторая компания будет испытывать DDoS атаки. Компания «Датагруп» с использованием сервисов Arbor Networks реализует в Украине успешную практику защиты от DDoS атак и обладает мощным инструментарием защиты оборудования клиентов от негативных последствий незаконного кибервмешательства.