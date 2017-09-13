13 сентября 2017, 10:45

"Датагруп" модернизирует услугу DataProtect

Ведущий телекоммуникационный оператор будет первым на рынке предоставлять клиентам услуги по защите от DDoS атак на основе оборудования Arbor Networks.

В сентябре 2017 «Датагруп» модернизировала существующую услугу DataProtect, которая защищает информационные системы клиентов от DDoS атак, установив оборудование Arbor Networks. Таким образом, клиенты компании первыми в Украине получат доступ к сервису, который обеспечивает высокий уровень защиты сети от атак с разной мощностью.

Arbor Networks является мировым лидером в области предоставления решений защиты от DDoS. Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими мировыми операторами и анализа трафика в глобальной системе сенсоров, Arbor ATLAS, сервис имеет статистику DDoS атак по всем странам и автоматически обновляет свои базы. Команда инженеров Arbor ASERT в режиме 24х7 проводит мониторинг интернет-угроз, используя информацию со всего мира, и клиент всегда имеет актуальные механизмы определения и уничтожения угроз.

Стоит отметить, что из года в год защита от DDoS становится все более актуальной, ведь по данным Arbor Networks интенсивность и частота атак увеличилась в 8 раз с 2010 года. Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, в 2018 году каждая вторая компания будет испытывать DDoS атаки. Компания «Датагруп» с использованием сервисов Arbor Networks реализует в Украине успешную практику защиты от DDoS атак и обладает мощным инструментарием защиты оборудования клиентов от негативных последствий незаконного кибервмешательства.
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