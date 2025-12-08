8 декабря 2025, 11:45

Дания в 2026 году почти вдвое сокращает военную поддержку Украине

Как сообщила DR, в ответе министра обороны Троэльса Лунда Поульсена на запрос комитета по вопросам обороны говорится, что Дания в 2026 году запланировала выделить на военную помощь Украине 9,4 млрд крон (около €1,26 млрд), тогда как в 2025-м эта сумма составляла 16,5 млрд крон (€2,2 млрд), а годом ранее — 18,8 млрд крон (€2,52 млрд).



Согласно данным Кильского института, Дания предоставила Украине наибольшую поддержку в процентах от ВВП. С начала полномасштабного российского вторжения — 70 млрд датских крон (€9,37 млрд).



Премьер Дании Метте Фредериксен неоднократно призывала увеличить финансовую и военную поддержку Украины, которая является гарантией безопасности Европы.

