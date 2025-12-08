ФИФА вручила Трампу свою "премию мира"

8 декабря 2025, 10:15

Её учредили месяц назад после того, как Трамп не получил Нобелевскую премию.

На жеребьёвке ЧМ-2026 по футболу в Вашингтоне перед началом самой церемонии зрителям показали ролик, в котором рассказали о роли Трампа в окончании военных конфликтов — и упомянули его "усилия по достижению мира между Россией и Украиной". Премию учредили 5 ноября — незадолго до этого Трамп не смог получить Нобелевскую премию мира, на получение которой он долгое время рассчитывал."Это невероятно, это одна из самых больших наград в моей жизни. Мы сохранили сотни тысяч жизней, мы остановили много войн", — заявил президент США.