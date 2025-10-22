Трамп получил премию "Архитектор мира" от Фонда Никсона

22 октября 2025, 12:15

Как сообщает CBS News, со ссылкой на источники, среди докладчиков были дочь Ричарда Никсона Триша Никсон Кокс, бывший советник по нацбезопасности О'Брайен и исполняющий обязанности архивариуса США Байрон.



Согласно информации на сайте Фонда Ричарда Никсона, эта премия, учрежденная в 1995 г., вручается людям, которые воплощают в себе «цель всей жизни Никсона — создание более мирного мира».