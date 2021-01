Расширяются возможности инвестирования в физический палладий

20 января 2021, 10:45

Global Palladium Fund (GPF) — фонд, учрежденный компанией «Норникель», вывел на биржу цифровые инструменты (ETC), обеспеченные металлами.

По сообщению компании, ETC Global Palladium Fund (GPF) прошли листинг на бирже Deutsche Borse 18 января 2021 г., а 20 января 2021 г. ожидается листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE).



К торгам допущены инструменты ETC, обеспеченные золотом, серебром, платиной и палладием. Также в течение 1 квартала 2021 г. планируется запустить в торговлю ETC, обеспеченные никелем и медью.



Палладиевый фонд, созданный «Норникелем» для расширения глобального сбыта, является организатором программы и гарантирует обеспечение инструментов ETC физическим металлом. Блокчейн-платформу Atomyze и хранение металла предоставит швейцарская компания Tokentrust AG. Эмитентом биржевых инструментов выступает компания Ridgex, зарегистрированная в Ирландии.



ETC предлагаются по спотовой цене Лондонской биржи металлов (LME) за вычетом применимого коэффициента общих расходов.



Технология блокчейн-платформы Atomyze позволяет хранить и отслеживать данные об источнике происхождения металлов и способы их производства, а также соответствие требованиям регуляторов.



В основе платформы Atomyze лежит технология распределенного реестра, позволяющая переводить физические активы в цифровую форму и тем самым сокращает затраты на сделки, обеспечивает большую прозрачность и доступность. GPF, первый эмитент платформы, выпускает токены, обеспеченные резервами всего портфеля металлов, производимых «Норникелем».



Управление платформой осуществляет компания Tokentrust, в которой палладиевому фонду «Норникеля» принадлежит 49%, согласно проспекту эмиссии, еще 51% — Asset Backed Coins Platform, собственники которой не раскрыты. «Норникель» сообщал, что учредители платформы — пул международных инвесторов.



Tokentrust запустила платформу Atomyze, построенную на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, чтобы обеспечивать упрощенный цифровой доступ к сырьевым и малоликвидным рынкам.



Платформа позволяет токенизировать товары и услуги, включая металлы «Норникеля». Global Palladium Fund (GPF) в декабре 2020 г. выпустил первые промышленные токены, чтобы перевести часть своих контрактов с крупными клиентами в цифровой формат с целью обеспечения эффективности и прозрачности по всей цепочке поставок. Первыми клиентами, перешедшими на новый формат, стали Traxys SA и Umicore SA. По оценкам «Норникеля», около 20% всех сделок с металлами может перейти в цифровой формат в 2021 г.



Биржевые инструменты фонда в первую очередь могут быть интересны для желающих торговать палладием, т. к. предоставляют еще одну возможность инвестирования в популярный металл. Physical Palladium ETC разработан, чтобы предложить инвесторам простой и экономичный способ получить доступ к рынку палладия, обеспечивая доходность, эквивалентную движению спотовой цены на палладий за вычетом применимого коэффициента общих расходов (TER).



Инструмент котируется в долларах США, ISIN XS2265370234. Ценные бумаги Physical Palladium ETC обеспечены исключительным правом собственности на конкретный пул физических слитков, находящихся на отдельных счетах. Каждый слиток имеет идентификационный код.



Уполномоченные участники создают и выкупают GPF Physical Palladium ETC путем поставки или получения палладия, соответствующего стандартам London Bullion Market Association’s (LBMA). Эмитент имеет прямое и единоличное право собственности на палладий, который хранится в хранилищах в Лондоне или Швейцарии. Каждая ценная бумага ETC дает право держателя на указанное количество палладия («Право на металл») изолированного в пул, принадлежащего эмитенту. При этом физическая поставка металла по ценным бумагам GPF Physical Palladium ETC в пользу инвесторов не предусмотрена.