8 декабря 2025, 9:45

Ущерб для окружающей среды Украины от войны превышают 6 трлн гривен

Российская агрессия привела к «беспрецедентному разрушению» природной среды Украины.



Сумма нанесенного окружающей среде ущерба, по данным Государственной экологической инспекции, составляет более шести триллионов гривен, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.



«Это – самые большие экологические потери, зафиксированные в Европе в современной истории», – заявили в ведомстве 4 декабря.



По подсчетам Госэкоинспекции, в общую сумму ущерба входят:



▪️1,29 трлн грн – вред почвам;

▪️967 млрд грн – ущерб атмосферному воздуху;

▪️117,8 млрд грн – загрязнение и засорение водных ресурсов;

▪️3,63 трлн грн – разрушение территорий природно-заповедного фонда.



«В конце 2024 года экологический ущерб от полномасштабной войны составил 2,78 трлн гривен, а сегодня он уже превышает 6 трлн. Эта цифра, к сожалению, продолжает расти каждый день, равно как и масштабы уничтожения украинской природы. Экологический ущерб, причиненный россией, измеряется не только триллионами гривен – впереди десятилетия, необходимые для восстановления разрушенных экосистем. А масштаб экологических разрушений выйдет далеко за пределы Украины», – заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович.



В Минэкономики Украины отмечают, что 6,01 триллиона гривен – это только подтвержденные потери на подконтрольных Украине территориях, а окончательный масштаб экологического ущерба будет известен после полной деоккупации и возможности провести полное исследование.

