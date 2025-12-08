Європейські продукти із зерна виявилися забруднені пестицидами, — Der Spiegel

8 декабря 2025, 17:45

Нове європейське дослідження виявило високі концентрації PFAS у німецькому пшеничному борошні, ірландських сніданкових пластівцях та французьких багетах.

PFAS — так звані «вічні хімікати», що майже не руйнуються в довкіллі та широко використовуються промисловістю: у покриттях, упаковці, текстилі та інших товарах. Через їхню надзвичайну стабільність вони накопичуються в довкіллі і через ґрунт потрапляють у рослини.



За даними Pesticide Action Network Europe (PAN), сліди трифтороацетату (TFA) знайшли у 54 із 66 зразків, причому найвищі показники — у пластівцях з Ірландії (360 мкг/кг). Навіть середні рівні забруднення — 78,9 мкг/кг — у 107 разів перевищують середній показник TFA у питній воді.



ЄС досі не встановив ліміту для TFA у продуктах, хоча PAN пропонує обмеження у 10 мкг/кг, аналогічне до норм для шкідливих хімікатів у фруктах. Дослідження вказують, що TFA шкодить репродуктивній системі, розвитку та роботі щитоподібної залози.



Організація закликає до термінової заборони таких пестицидів, підкреслюючи ризики для дітей і вагітних. У Німеччині це стосувалося б 32 із 278 дозволених препаратів. Тим часом країни ЄС, зокрема Німеччина, просувають ширшу заборону PFAS, а обговорення можливих лімітів, винятків і перехідних періодів супроводжується активним лобіюванням з боку влади, промисловості та екологічних і споживчих організацій.

