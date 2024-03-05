На Сумщині ДБР виявило схрон із боєприпасами військових РФ

За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області.
У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.
Після проведення експертизи вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони. Зброя, приготовлена ворогом для диверсій, буде працювати проти нього та очищатиме українську землю від окупантів, повідомили в ДБР.