На Сумщині ДБР виявило схрон із боєприпасами військових РФ

5 марта 2024, 10:15

За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області.

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.Після проведення експертизи вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони. Зброя, приготовлена ворогом для диверсій, буде працювати проти нього та очищатиме українську землю від окупантів, повідомили в ДБР.