Чатботу єВорог — 2 роки

15 марта 2024, 12:15

«Народна розвідка» працює — і єВорог це підтверджує. За два роки роботи чатбота українці 570+ тисяч раз повідомляли через нього про опорні пункти росіян, про їхні склади з боєприпасами та техніку.

Статистика за ці два роки — на інфографіці.єВорог — це про сміливість українців. Є кілька історій, про які можу розповісти. Наприклад, в одному місті майже з кожної квартири двох вулиць українці відправляли в чатбот дані про пересування колони ворожої техніки з ракетами — і Сили оборони за вашими заявками її знищили.В іншому регіоні люди з 9 населених пунктів фіксували рух великої колони російської техніки протягом усього її шляху в 100 км. У чатбот надійшло 19 повідомлень з фото та відео цієї колони. І ця інформація також стала корисною для Сил оборони.За важливістю інформація від українців з окупованих територій прирівнюється до супутникових знімків і даних розвідки. Кожну заявку обробляють кілька ліній підтримки. На першій спеціалісти верифікують інформацію, візуально перевіряють на логіку: чи точно це танк, а не нога або стіна. На другій — аналізують заявку за стандартами Міноборони. Далі вирішують, чи відправляти її Силам оборони. Ця інформація дає змогу військовим оперативно вирішувати, куди бити.