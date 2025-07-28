Двоповерхові швидкісні поїзди з’являться в Польщі

28 июля 2025, 14:45

PKP Intercity планує закупити 42 нові двоповерхові склади (з можливістю замовити ще 30). У тендері беруть участь Alstom Polska та Stadler Polska, обидві компанії мають заводи на Мазовші.

Потяги розганятимуться до 200 км/год і курсуватимуть між Варшавою та Гданськом, Краковом, Вроцлавом, Лодзю, Белостоком, Ольштином і Тересполем.Всередині — зручні крісла з індивідуальним світлом і столиками, Wi-Fi, USB, розетки, відеонагляд, зони для дітей, тиша, їжа, велосипеди й багаж. А також — повна доступність для людей з інвалідністю.