Poczta Polska на межі банкрутства

1 января 2024, 15:45

Збитки компанії цього року сягнуть 700 млн злотих, керівництво поки нічого офіційно не коментує.

Грошей на інвестиції, виплату зарплат, очікуваних підвищень і традиційних різдвяних бонусів у компанії немає, 50 000 людей взагалі можуть втратити роботу.Одним із варіантів, який може врятувати Poczta Polska від сценарію банкрутства, є злиття з компанією Orlen, яка вже кілька років розвиває свій бізнес у сфері посилкових автоматів і кур'єрської доставки.Сама ідея не нова, її вже піднімали за попередньої адміністрації, але вона залишилася на папері.