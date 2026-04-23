У Польщі викрили схему постачання люксових авто до РФ

23 апреля 2026, 14:15

Польська влада оштрафувала компанію на 20 млн злотих (€4,7 млн) за обхід санкцій ЄС.

Йдеться про фірму з Малопольського воєводства, яку контролювали громадяни Білорусі. У 2022–2023 роках вона закуповувала дорогі автомобілі в країнах Західної Європи та незаконно переправляла їх до Росії через Польщу, Литву і Білорусь, використовуючи фіктивні пункти призначення в документах.Загалом до Росії потрапило понад 100 авто на суму більш як 49 млн злотих (€11,6 млн). Польська влада наголошує: схема була навмисною, а керівництво компанії свідомо діяло для обходу санкцій.