Де українські біженці можуть знайти безкоштовне житло в Польщі у 2024?

13 августа 2024, 15:15

▪️ Колективні центри

Місцева влада, зокрема воєводські управління, тепер відповідатиме за розміщення біженців у колективних центрах. Проживання у цих центрах

буде безкоштовним перші 120 днів. Вразливі категорії зможуть залишатися безоплатно й надалі, інші * біженці повинні будуть вносити до 60

злотих на день (приблизно 600 грн).



▪️ Офіційні урядові ресурси

Польський уряд створив кілька порталів для допомоги українцям. Один з таких - Pomagam Ukrainie, де публікують пропозиції тимчасового житла, контактну інформацію місцевих адміністрацій та іншу корисну інформацію.



▪️ Благодійні організації

Різні благодійні організації та фонди продовжують допомагати українцям знайти безкоштовне житло. Їх підтримка є важливим ресурсом для багатьох біженців, які опинилися у складній ситуації.



▪️ Соціальні мережі

Пропозиції безкоштовного житла можна знайти у соцмережах, таких як Facebook. Групи на кшталт "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy", "Pomoc dla Ukrainy" та "PODAJE DEON UKRAINIE" активно публікують оголошення про доступне житло.



▪️ Невеликі готелі та пансіонати

Чимало варіантів розміщення пропонують невеликі готелі чи пансіонати, які отримують підтримку від міжнародних організацій. У таких закладах проживання не обмежується.