Де українські біженці можуть знайти безкоштовне житло в Польщі у 2024?

▪️ Колективні центри
Місцева влада, зокрема воєводські управління, тепер відповідатиме за розміщення біженців у колективних центрах. Проживання у цих центрах
буде безкоштовним перші 120 днів. Вразливі категорії зможуть залишатися безоплатно й надалі, інші * біженці повинні будуть вносити до 60
злотих на день (приблизно 600 грн).
▪️ Офіційні урядові ресурси
Польський уряд створив кілька порталів для допомоги українцям. Один з таких - Pomagam Ukrainie, де публікують пропозиції тимчасового житла, контактну інформацію місцевих адміністрацій та іншу корисну інформацію.
▪️ Благодійні організації
Різні благодійні організації та фонди продовжують допомагати українцям знайти безкоштовне житло. Їх підтримка є важливим ресурсом для багатьох біженців, які опинилися у складній ситуації.
▪️ Соціальні мережі
Пропозиції безкоштовного житла можна знайти у соцмережах, таких як Facebook. Групи на кшталт "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy", "Pomoc dla Ukrainy" та "PODAJE DEON UKRAINIE" активно публікують оголошення про доступне житло.
▪️ Невеликі готелі та пансіонати
Чимало варіантів розміщення пропонують невеликі готелі чи пансіонати, які отримують підтримку від міжнародних організацій. У таких закладах проживання не обмежується.