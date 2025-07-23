Польща інвестує 500 млн злотих у підтримку українських учнів

З 17 липня 2025 року в Польщі офіційно стартувала нова урядова ініціатива — програма “Привітна школа” (Przyjazna szkoła).
Її мета — створити рівні умови для навчання всіх дітей, незалежно від їхнього походження чи досвіду міграції.
Особлива увага приділяється українським учням. Програма передбачає:
• залучення міжкультурних асистентів,
• створення безпечного та підтримуючого шкільного середовища,
• сприяння адаптації та інтеграції дітей з досвідом біженства.
Загальний бюджет — 500 мільйонів злотих, виділений у рамках співфінансування з Європейським соціальним фондом Plus. Реалізація триватиме протягом 2025–2027 років.
Це важливий крок для того, щоб кожна дитина почувалася прийнятою та мала шанс на успішне майбутнє.