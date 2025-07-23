Польща інвестує 500 млн злотих у підтримку українських учнів

23 июля 2025, 10:45

З 17 липня 2025 року в Польщі офіційно стартувала нова урядова ініціатива — програма “Привітна школа” (Przyjazna szkoła).

Її мета — створити рівні умови для навчання всіх дітей, незалежно від їхнього походження чи досвіду міграції.

Особлива увага приділяється українським учням. Програма передбачає:• залучення міжкультурних асистентів,• створення безпечного та підтримуючого шкільного середовища,• сприяння адаптації та інтеграції дітей з досвідом біженства.Загальний бюджет — 500 мільйонів злотих, виділений у рамках співфінансування з Європейським соціальним фондом Plus. Реалізація триватиме протягом 2025–2027 років.Це важливий крок для того, щоб кожна дитина почувалася прийнятою та мала шанс на успішне майбутнє.