Украина получит 55 локомотивов от французской Alstom

18 ноября 2025, 13:15

В Париже в присутствии президентов Украины и Франции руководители "Укрзалізниці" и Alstom подписали соответствующий договор.

В УЗ заявили, что он поможет модернизировать устаревший парк компании и удержать объем грузовых перевозок.

По данным УЗ, средний возраст парка локомотивов в Украине — 46 лет, через два-три года дефицит тяги не позволит перевозить необходимые объемы грузов. 55 новых электровозов заменят примерно 80 старых, что позволит сократить операционные расходы более чем на 30%, объяснили в компании.Стоимость сделки — €473 млн. 37% (€173 млн) покроют за счет грантовой помощи, еще €300 млн — это долгосрочный льготный кредит от ЕБРР.Согласно контракту, первый новый электровоз прибудет в Украину в начале 2027 года. Поставки всей партии будет продолжаться до 2029 года.