8 декабря 2022, 11:45

У Києві з'являться двоповерхові автобуси

Компанія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), яка є найбільшим комунальним перевізником у Берліні, подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси.

За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, ці автобуси використовувалися в Берліні протягом 12 років.  Перед відправкою до Києва вони пройшли підготовку до ремонтних майстерень BVG.


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