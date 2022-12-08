У Києві з'являться двоповерхові автобуси

8 декабря 2022, 11:45

Компанія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), яка є найбільшим комунальним перевізником у Берліні, подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси.



За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, ці автобуси використовувалися в Берліні протягом 12 років. Перед відправкою до Києва вони пройшли підготовку до ремонтних майстерень BVG.