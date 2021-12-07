CGS Tower Networks — новый вендор в портфеле BAKOTECH

7 декабря 2021, 9:15

Список вендоров BAKOTECH пополнился израильской компанией CGS Tower Networks. Компания занимается разработкой решений класса Network Visibility.

Их продукты позволяют оптимизировать движение трафика внутри инфраструктуры, в результате чего все установленные решения получают релевантный трафик в нужном объеме. Это позволит инженерам сетевой инфраструктуры быстро и легко развертывать точки доступа для тестирования в своей сети, устранять слепые зоны и перегрузку данных, а также обеспечивать превосходную видимость сети.

CGS Tower Networks впервые представляют свои продукты на рынках таких стран: Украина, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения и Казахстан.Клиентам будут доступны 4 типа решений: Network TAPs (Test Access Point), Network Packet Brokers, Advanced Network Packet Brokers, Virtual Advanced Network Packet Brokers.«CGS Tower Networks разработали устройства следующего поколения, которые повышают эффективность кибербезопасности, аналитики больших данных и инструментов мониторинга. Это единственная компания, которая предоставляет брокеры пакетов с использованием ведущих аппаратных платформ. Благодаря этому мы можем обеспечить высококачественную видимость сети, оптимизировать производительность инструментов и минимизировать затраты»‎, — говорит Эли Накаш, вице-президент по продажам и развитию бизнеса в CGS Tower Networks.

Продукты CGS Tower Networks дают ряд преимуществ крупным и средним компаниям в телекоммуникационном, коммунальном, финансовом и государственном секторах. Это вспомогательные решения, которые могут работать с любыми продуктами: от антивирусов до систем мониторинга.

«Любые вложения в IT-продукты должны быть рентабельными. Бывает так, что компания не получает от них пользы и даже не знает об этом. Продукты CGS дают возможность удостовериться, что уже установленные решения работают так, как надо. Полная видимость трафика позволяет найти и устранить ошибки, ускорить процессы и внедрить новое решение там, где это необходимо. Как итог, мы получаем стабильную работу и серьезную экономию средств», — говорит СЕO BAKOTECH Евгений Бадах.