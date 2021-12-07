CGS Tower Networks — новый вендор в портфеле BAKOTECH

Список вендоров BAKOTECH пополнился израильской компанией CGS Tower Networks. Компания занимается разработкой решений класса Network Visibility.
Их продукты позволяют оптимизировать движение трафика внутри инфраструктуры, в результате чего все установленные решения получают релевантный трафик в нужном объеме. Это позволит инженерам сетевой инфраструктуры быстро и легко развертывать точки доступа для тестирования в своей сети, устранять слепые зоны и перегрузку данных, а также обеспечивать превосходную видимость сети.
CGS Tower Networks впервые представляют свои продукты на рынках таких стран: Украина, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения и Казахстан.
Клиентам будут доступны 4 типа решений: Network TAPs (Test Access Point), Network Packet Brokers, Advanced Network Packet Brokers, Virtual Advanced Network Packet Brokers.
«CGS Tower Networks разработали устройства следующего поколения, которые повышают эффективность кибербезопасности, аналитики больших данных и инструментов мониторинга. Это единственная компания, которая предоставляет брокеры пакетов с использованием ведущих аппаратных платформ. Благодаря этому мы можем обеспечить высококачественную видимость сети, оптимизировать производительность инструментов и минимизировать затраты», — говорит Эли Накаш, вице-президент по продажам и развитию бизнеса в CGS Tower Networks.
Продукты CGS Tower Networks дают ряд преимуществ крупным и средним компаниям в телекоммуникационном, коммунальном, финансовом и государственном секторах. Это вспомогательные решения, которые могут работать с любыми продуктами: от антивирусов до систем мониторинга.
«Любые вложения в IT-продукты должны быть рентабельными. Бывает так, что компания не получает от них пользы и даже не знает об этом. Продукты CGS дают возможность удостовериться, что уже установленные решения работают так, как надо. Полная видимость трафика позволяет найти и устранить ошибки, ускорить процессы и внедрить новое решение там, где это необходимо. Как итог, мы получаем стабильную работу и серьезную экономию средств», — говорит СЕO BAKOTECH Евгений Бадах.