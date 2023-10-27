Началось тестирование экзоскелета

27 октября 2023, 10:15

Ученые разработали устройство, которое представляет собой моторизованный ботинок, берущий на себя часть функций икроножной мышцы, пишет Nature.

Удивительно, но факт:

ботинки снабжены моторчиком, помогающим человеку отталкиваться от земли во время ходьбы;

в ботинки встроены особые датчики, отслеживающие движение и использующие алгоритмы машинного обучения, они адаптируют экзоскелет к конкретному человеку;

ботинки позволяют людям ходить на 9% быстрее, тратя при этом на 17% меньше энергии по сравнению с обычной обувью.



На данный момент разработка проходит тестирование.