Экзоскелеты Panasonic ATOUN дебютируют на CES 2019

11 января 2019, 11:45

Компания ATOUN Inc., подразделение японской корпорации Panasonic, продемонстрирует сразу две модели экзоскелетов на крупнейшей международной выставке потребительской электроники – CES 2019.

Посетители смогут примерить на себя новейший прототип HIMICO, облегчающий хождение, и серийную модель MODEL Y для сгибания тела и поднятия грузов.Прототип роботизированного костюма под рабочим названием HIMICO обеспечивает поддержку при хождении. ATOUN уже провел его «полевые испытания» в разных условиях, измеряя количество потраченной энергии и объем газа, выдыхаемого добровольцами, при выполнении физических упражнений с экзоскелетом и без него. Так, при подъеме на холм HIMICO может взять на себя на себя до 19,0% нагрузки, подъем по лестнице станет легче на 17,8%, а поход по пересеченной местности и вовсе на 30,7% (тестирование проводилось на песчаной поверхности). Инженеры продолжат доработку устройства, чтобы сделать его еще легче, компактнее и удобнее. Внимание будет уделяться и возможности «подстройки» экзоскелета к привычкам и индивидуальным особенностям каждого конкретного «носителя». К пробному маркетингу HIMICO планируется приступить уже в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 года.Второй экспонат ATOUN на CES 20109 - серийная MODEL Y. Облегченная конструкция из полимерного материала насчитывает всего 4,4 кг, что почти на 40% меньше экзоскелетов предыдущего поколения. Устройство может применяться в медицине (уход за больными и пожилыми людьми), логистике, промышленности и сельском хозяйстве. Серийная модель MODEL Y была представлена в Японии во второй половине 2018 года и уже собрала 160 заказов. В январе Panasonic планирует начать ее продажи за рубежом, что примечательно, поскольку до сих пор экзоскелеты были доступны преимущественно на материнском рынке. Первым зарубежным покупателем станет компания ST Logistics Pte., один из крупнейших логистических операторов Сингапура. Впоследствии продукт будет доступен в Корее, Гонконге и Тайване.