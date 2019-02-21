CES-2019: новинки, которые ждали

В январе в Лос-Анджелесе прошла выставка потребительской электроники CES-2019.
Главными темами мероприятия стали искусственный интеллект, «интернет вещей», 5G, «умные» и беспилотные технологии. Также состоялись ожидаемые презентации новинок:
• Intel анонсировал первые процессоры 10 нм;
• Nvidia представила графическую карту GeForce и продемонстрировала новейшую технологическую синхронность G-Sync;
• AMD презентовали процессоры Ryzen 3-го поколения;
• компания Corsair представила новинки Corsair Harpoon RGB Wireless и Corsair Ironclaw RGB;
• Dell и Alienware показали новейшие решения брендов Team Liquid в Riot Games.