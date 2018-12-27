Samsung C-Lab представит восемь новых проектов на CES 2019

27 декабря 2018, 10:45

Компания Samsung Electronics с 8 по 11 января в зоне Eureka Park на выставке CES 2019 представит восемь новых инновационных проектов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), разработанных в рамках программы C-Lab (Creative Lab).

Восемь стартапов выпускников C-Lab покажут на выставке свои коммерческие продукты, которые откроют новые возможности для бизнеса. Это поможет усовершенствовать проекты и подготовить прототипы, которые в перспективе станут готовыми решениями и появятся на рынке.



В число новых проектов C-Lab вошли виртуальный сервис видеорекламы Tisplay, решение для записи ASMR-звука aiMo, сервис для создания видеоконтента MEDEO, сервис для анализа новостей с использованием ИИ PRISMIT, сервис для создания персонализированной парфюмерии Perfume Blender, автоматически настраиваемая подставка для монитора Girin Monitor Stand, «интеллектуальная» настольная лампа alight и персональный ассистент с голосовым управлением SnailSound.



Также, в CES 2019 примут участие восемь стартапов, основанных выпускниками Samsung C-Lab: MOPIC, LINKFLOW, lululab, WELT, Cooljamm company, MONIT, BLUEFEEL и analogue plus. На выставке они продемонстрируют свои новые коммерческие продукты для бизнеса.



Три стартапа выпускников C-Lab были отмечены премией CES 2019 Innovation. Один из них – носимая камера FITT360 от компании LINKFLOW. Устройство становилось лауреатом в номинации «Цифровое изображение» два года подряд. MOPIC и lululab также получили награды в номинации «Портативные медиапроигрыватели и аксессуары». С 2016 года проекты выпускников C-Lab становились победителями шесть раз и уже успели продемонстрировать свою технологичность и конкурентоспособность.



C-Lab – созданная в декабре 2012 года программа инкубации, которая способствует развитию и созданию инновационных идей для всех сфер бизнеса. Представленная в 2015 году стратегия стартапов C-Lab помогает сотрудникам Samsung, успешно завершивших свои проекты в лаборатории, запускать собственные стартапы. Samsung поддерживает компании выпускников лаборатории, осуществляя посевное финансирование и проводя бизнес-консультации. Это позволяет ускорить темпы роста компаний, сохраняя их независимость.



Tisplay – это виртуальный сервис для видеорекламы во время онлайн-трансляций. Tisplay распознает поверхность одежды ведущего стрима и, используя компьютерное зрение и графические технологии, размещает рекламу так, будто она напечатана на ткани. Таким образом можно демонстрировать не только рекламу, но и многие другие изображения, связанные с содержанием видео, чтобы взаимодействовать со зрителями в реальном времени. Кроме того, зрители могут наслаждаться видео без перерывов на отдельные рекламные ролики, которые часто воспринимаются как информационный шум.



aiMo – это решение для звукозаписи с эффектом АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) с использованием смартфона и специального чехла, подобно устройству человеческого уха. При записи АСМР-контента удается не только достичь более направленного звука, но и создавать яркие, реалистичные звуки с эффектом АСМР с помощью ПО для рендеринга звука, даже на открытом воздухе.



Проект MEDEO – это сервис для мгновенного создания видео, который позволяет пользователям одновременно снимать и редактировать ролики. Анализируя сцену и контекст с помощью технологий ИИ, MEDEO автоматически встраивает в видео визуальные эффекты и фоновую музыку, а также совмещает видеозапись с созданными ранее роликами во время живой трансляции. Кроме того, решение позволяет осуществлять полностью автоматизированный рендеринг видео высочайшего качества в один клик, извлекая из сохраненной записи только ключевые сцены.





PRISMIT – это сервис, анализирующий новости с помощью ИИ, создавая хронологию определенных событий, чтобы читатель мог легко понять контекст той или иной проблемы. Когда пользователь совершает поиск по событию или определенному вопросу, PRISMIT автоматически отбирает пять лучших статей, наиболее репрезентативных среди всего доступного контента, используя технологию кластеризации. Это помогает читателям разобраться в контексте и истории вопроса, тогда как большинство других сервисов предлагают просто самые популярные или самые свежие статьи по теме.

Perfume Blender – это сервис для создания персонализированной парфюмерии, с помощью которого пользователи могут изготовить собственный аромат на специальном устройстве и поделиться рецептом в приложении. Когда пользователь делает фото своих любимых духов, используя приложение, оно анализирует ингредиенты и рекомендует рецепты ароматов, которые могут понравиться владельцу устройства. После этого можно либо создать парфюм по этому рецепту или изменить соотношение различных запахов в устройстве, содержащем восемь ингредиентов. Пользователи также смогут купить дополнительные запахи.



Girin Monitor Stand – автоматически настраивающаяся стойка для монитора, цель которой – помочь пользователям сохранять правильную осанку во время работы. Встроенный в устройство сенсор отслеживает позу пользователя, в частности, положение его шеи и головы, в реальном времени. Когда пользователь сутулится, незаметно для него монитор слегка меняет положение. Это решение позволяет не только исправить осанку, но и предотвратить боль от перенапряжения шеи, спины и плеч.



alight – «умный» настольный светильник, создающий оптимальную обстановку для повышения концентрации пользователя и поддержания его здоровья. Устройство распознает действия пользователя, используя встроенную камеру, и автоматически меняет яркость и тона света в зависимости от ситуации – например, учеба, отдых или внимательная работа. В комплекте со светильником идет контроллер, напоминающий пользователю об учебе, когда тот засыпает или отвлекается на смартфон. Кроме того, в специальном приложении можно просмотреть историю учебы пользователя и покадровую съемку того, как пользователь занимается.



SnailSound – помощник для слабослышащих людей, состоящий из приложения и специального наушника. Приложение определяет, насколько хорошо пользователь слышит разные типы звуков, с помощью простых тестов, после чего адаптирует звук для лучшей слышимости. «Умное» нелинейное усиление звука и основанные на ИИ алгоритмы шумоподавления позволяют SnailSound одновременно усиливать звук и снижать уровень фонового шума, чтобы слабослышащие люди могли лучше функционировать, не покупая дорогие слуховые аппараты.

