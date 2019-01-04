Яркие новинки ZOTAC на выставке CES 2019

4 января 2019, 10:45

Компания ZOTAC Technology представляет новейшие инновационные продукты и технологии под торговыми марками ZOTAC и ZOTAC GAMING на выставке CES 2019.

В номере ZOTAC в отеле Caesars Palace будут демонстрироваться последние аппаратные решения, в том числе, такие игровые продукты, как первая графическая карта ZOTAC GAMING GeForce RTX с жидкостным охлаждением, линейка мини-ПК ZOTAC ZBOX следующего поколения, игровой компьютер MEK MINI, а также многое другое.



Несомненно, особое внимание посетителей выставки CES привлечет презентация MEK MINI — миниатюрная система из линейки игровых ПК ZOTAC GAMING MEK. Это один из самых компактных игровых компьютеров в мире с производительностью на уровне настольных ПК. Помимо этого, на выставке дебютируют уникальные разноцветные версии MEK MINI.



Созданные для увлеченных игроков, MEK MINI — это ультрапортативные системы, оснащенные эффективной системой вентиляции и имеющие объем корпуса всего 9,18 л. Они оснащены шестиядерными процессорами Intel Core i7 и дискретными миниатюрными видеоадаптерами ZOTAC GAMING на базе 20-й линейки чипсетов GeForce RTX, которые способны справиться с наиболее ресурсоемкими современными играми, и поддерживают такие технологии, как трассировка лучей и DLSS.



Оптимальные конструктивные решения позволяют достичь максимального уровня производительности: в MEK MINI установлено 16 ГБ высокоскоростной памяти DDR4 и твердотельный накопитель NVMe M.2 в качестве основного диска. При этом, пользователь получает вдоволь свободного дискового пространства для установки всех своих любимых игр, благодаря наличию жесткого диска емкостью 2 ТБ. Кроме того, адаптеры Killer Gigabit Ethernet и Killer Wireless помогают добиться высокой скорости и надежности как проводных, так и беспроводных сетевых соединений во время онлайновых игр, а также аудио- и видеотрансляций.



Впервые будет представлена графическая карта ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm. Отличаясь невероятной производительностью благодаря платформе Geforce RTX 2080 Ti, она оснащена эффективным жидкостным охлаждением и имеет эффектный дизайн, созданный с использованием лазерной гравировки и системы подсветки SPECTRA 2.0 с адресуемыми светодиодами.



Среди особенностей ArcticStorm — водяной блок, который охлаждает все основные компоненты карты, а также схема питания 16+4, обеспечивающая высокую стабильность и эффективность работы.



В конструкции мини-ПК ZBOX используются самые современные технологии, что делает их еще более производительными.



Первыми будут представлены новые модели из линеек MAGNUS EC и EN. Впервые системы MAGNUS будут оснащены новейшими графическими решениями на базе GeForce RTX. Кроме того, они построены на базе процессоров Intel Core i5 восьмого поколения, которые, вместе с производительными графическими картами, создают комбинацию, способную удовлетворить все пожелания компьютерных энтузиастов. А благодаря адаптерам Killer Wireless и Killer LAN эти компактные ПК обладают впечатляющими сетевыми возможностями.



Компьютеры из новой линейки ZBOX Q демонстрирует производительность, достойную настоящей рабочей станции. Они оснащены процессорами Xeon, графическими картами Nvidia Quadro P5000 и адаптером Killer Ethernet, который обеспечивает пропускную способность 2,5 Гбит/с — это самая мощная система в линейке мини-ПК ZBOX.



Более того, встречайте наиболее производительную модель мини-ПК ZBOX серии P на базе процессоров Intel Core i7, которая предназначена специально для потоковых трансляций. Оснащенные процессорами Intel Core i5, они поставляются с предустановленным ПО Streamlabs OBS и оснащены картами видеозахвата Avermedia, способными сохранять видео с разрешением 4К и кадровой частотиой 30 Гц. Это идеальная платформа для потокового вещания в стильном корпусе.