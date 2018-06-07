Alienware и Dell Gaming на Е3: Новая гарнитура и новое партнерство в киберспорте

7 июня 2018, 10:45

В начале июня в Лос-Анджелесе проходит выставка E3, и город становится центром притяжения для мировой игровой индустрии. Накануне выставки Alienware и Dell Gaming представляют новые продукты - беспроводные наушники Alienware Elite Gaming Headset и мышку Alienware Elite Gaming - и делятся новостями о партнерстве.

Так, Alienware был выбран эксклюзивным технологическим партнером команды Detroit Renegades, лидером и собственником которой является игрок баскетбольной команды Utah Jazz Юнас Йеребко (Jonas Jerebko). В партнерстве с Tobii и Team Liquid запускается Alienware Academy - онлайн-платформа для геймеров, где можно отрабатывать навыки и обмениваться опытом. Для поклонников Alienware Arena разработано приложение, которое можно использовать, чтобы поддерживать связь с сообществом и иметь доступ к системе вознаграждений.

«Dell представит на E3 с новые продукты и обновлениях в сообществах, которые понравятся геймерам разного уровня мастерства, - сообщает Фрэнк Азор (Frank Azor), генеральный менеджер Alienware, Dell Gaming и XPS. - Недавнее исследование о геймерах показало, как меняется и каким разнообразным становится игровое сообщество. Мы гордимся тем, что мы помогаем сделать игры еще более привлекательными и доступными для всех». Dell сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке продуктов, потому что дает геймерам то, что им нужно, независимо от того, речь идет о новичках или о профессионалах.



На прошлогодней выставке E3 бренд Alienware представил свою первую фирменную клавиатуру, мышку и монитор, а на этой - свои первые беспроводные наушники.

Новая гарнитура Alienware Wireless Elite Gaming Headset предназначена для аудиосопровождения геймерского уровня: 7.1 Virtual Surround Sound, с расширенными частотными характеристиками (15Hz-25kHz) и акустикой, дополненной высококачественными 40-миллиметровыми неодимовыми драйверами высокой четкости, обеспечивающими насыщенный бас и широкий звуковой спектр. Разработанные для четкого и естественного качества голоса, как в режиме соло, так и в режиме многоголосья, наушники позволяют располагать микрофон ближе ко рту, чтобы уменьшить фоновый шум, она оснащена микшером громкости Game / Chat и встроенными голосовыми уведомлениями о состоянии батареи и беспроводной связи.

Прочная и легкая конструкция на гибком ободе прилегает плотно, но не сдавливает голову, обеспечивая максимальный комфорт. Все средства управления расположены так, чтобы оставаться в пределах досягаемости одного пальца. Вращающиеся наушники, обшитые эргономичной спортивной тканью, подойдут для игры в режиме марафона. Фанаты Alienware по достоинству оценят дизайн, в том числе анимированные светодиодные головки и трифонные огни для игры в режиме «кликай-и-играй» и кастомизированными настройками AlienFX.



Новое поколение командного центра Alienware (Alienware Command Center) дополнено звуковым центром (Sound Center) с интеллектуальным управлением. Эта новая утилита поможет пользователям создавать и управлять своими аудиопрофилями. Связанная напрямую с устройствами для воспроизведения и/или записи, она позволит геймерам подключаться и настраивать звук, подходящий под ту обстановку, в которой они находятся. Звуковой центр оснащен целым рядом функций, среди которых особо выделим четыре основные: аудиоэффекты, мультиполосный эквалайзер, микрофон-контроль и Аudio Recon с индикаторами источников и

В Alienware знают, что и мышке отводится важная роль в игре. Новая мышка Alienware позволяет улучшить контроль за ходом игры благодаря эргономичным взаимозаменяемым крыльям и трем положениям подставки для рук. Четыре конфигурабельные пятиграммовые утяжелители дадут беспрецедентный контроль над движениями курсора и скоростью перемещения, усиленного пятью уровнями конфигураций для переключения DPI на лету, в зависимости от того чем нужно управлять – скоростью или точностью наведения. От 9 до 11 программируемых кнопок с 512k встроенной памятью для кастомизации также работают на большую эффективность. Дальнейшая персонализация эффекта погружения с подсветкой AlienFX, поддерживает более 130 игроков с уникальными темами и динамикой, чтобы соответствовать стилю игрока.



Для того чтобы игры были доступны для пользователей с разным уровнем мастерства и с разными бюджетами, Dell выпустила в апреле новую игровую серию на Windows 10. Модели Dell G3 с диагональю 15 и 17 и модель Dell G5 обладают необходимой для геймеров мощностью и производительностью, причем по доступной цене. Эти готовые для игры ноутбуки оснащены мощной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 10 GPUs, процессором Intel® Core 8-го поколения, усовершенствованной системой терморегуляции, интеллектуальным ПО для приоритезации, антибликовой IPS-панелью и другими функциями и характеристиками, предназначенными на то, чтобы усилить эффект погружения.



В этом году новая Академия Alienware в партнерстве с командами Tobii и Team Liquid, открывает уникальную обучающую онлайн-платформу, где новички и аматоры смогут узнавать профессиональные секреты и трюки, проходить доходчиво составленные уроки и узнавать, насколько успешно продвигается их обучение.

Платформа будет запущена в закрытом beta-режиме в июне, и на ней будут доступны 10 видеоуроков, преимущественно по CS:GO. Расширенный курс по другим популярным соревновательным играм планируется выложить в ближайшем будущем.

Подготовленные командами Team Liquid и Tobii инструменты, которые поддерживает опцию отслеживания взгляда (eye-tracking), наложения (play​gaze overlay), схемы зон активности, статистику и сравнение с профессиональными игроками, помогут совершенствоваться в ходе игры. Участники должны будут решать задачи, чтобы проверить, как они усвоили материал, и только после успешного прохождения одного урока, они смогут открыть доступ к следующему.



Продолжая обеспечивать профессиональных игроков лучшим оборудованием, Alienware объявляет о новом партнерском соглашении – с командой Detroit Renegades, владельцем которой является звезда Юнас Жеребко (Jonas Jerebko) из баскетбольной команды Utah Jazz. Геймеры из Detroit Renegades будут тренироваться и участвовать в соревнованиях на новейшем оборудовании Alienware, включая десктопы, ноутбуки и мониторы.



На протяжении восьми лет Alienware предлагает программу Arena Rewards, и на E3 будет запущено официальное приложение Alienware Arena App для Android. Оно предназначено для того, чтобы геймеры могли вести свои аккаунты, быть на связи с сообществом Alienware и получать вознаграждения.

В то время, как большинство программ приходится покупать, чтобы затем зарабатывать очки, здесь их можно заработать в игре и участвуя в инициативах сообщества. Участие в ежедневных и еженедельных квестах, доступ к раздаче игрового кода дадут пользователям возможность выиграть очки в Arena, заработать Dell Advantage Dollars, которые могут обмениваться на скидки. Заработанные очки позволяют повысить свой уровень. На сегодня есть шесть уровней: новички, игроки более высокого уровня, энтузиасты, ветераны, hard core, элита. Для того чтобы присоединится к этим программам, нужно зарегистрироваться в Arena Awards и в Dell Advantage.

Сегодняшний геймер – это далеко не тот стереотипный одинокий подросток, играющий в подвале дома своих родителей. Скорее, это будет взрослый человек, у которого есть семья, работа, он или она посещает спортзал и является общительным человеком с широким кругом социальных связей. Об этом свидетельствуют данные опроса, которое проводила Alienware в партнерстве с исследовательской компанией Researchscape. В опросе приняли участие около 6 тысяч видеогеймеров из 11 стран: Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Уже прошли те времена, когда слово «геймер» могло звучать уничижительно. По данным опроса, менее 10% геймеров чувствуют осуждение со стороны окружающих, считают себя чересчур инфантильными или смущаются, признаваясь в том, что они являются геймерами (по 8-9%). Напротив, они считают, что быть геймером – это весело (35%), «классно» (29%) или «отлично» (26%).

Гейминг напоминает гостеприимное сообщество, готовое принять всех, кому интересны компьютерные игры. По большей части, для игроков не имеют особого значения ни культура, ни этническая принадлежность соперников (лишь для 8% имеют значения), ни политические взгляды (7%), ни сексуальная ориентация (6%). Самое главное для них - уровень навыка другого игрока (важно для 40%).



Загляните на стенд Dell / Alienware (# 647 в Южном зале), чтобы принять участие в демонстрации новинок и зарегистрироваться в Академии Alienware и Alienware Arena. Тут можно самим протестировать выставочные образцы наушников и сыграть в Intel Memory Game. Мобильная студия Alienware продемонстрирует «живую» платформу для игр, общения, обзоров продуктов и программ Alienware TV. Кроме того, будет представлен хаб игрового сообщества, дополненный Alienware Arena, в котором смогут общаться более шести миллионов участников через разные социальные платформы.