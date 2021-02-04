Amazon начала тестировать электрические фургоны доставки Rivian в Лос-Анджелесе

4 февраля 2021, 10:45

Amazon объявила о проведении тестирования в Лос-Анджелесе электрических фургонов для курьерской доставки заказов, которые были разработаны совместно с Rivian Automotive.

Как утверждают компании, запас хода этих электромобилей от одной зарядки составляет 150 миль (241 км).

Сообщается, что автомобили все ещё находятся на стадии испытаний, и вполне возможно, что их дизайн и характеристики будут изменены перед началом массового производства, запланированного Rivian на конец 2021 года. Также ожидается, что Rivian в конце этого года одной из первых выведет на рынок полностью электрический пикап.



Amazon сообщила о планах провести в 2021 году тестирование электрофургонов в 16 разных городах. В свою очередь, Rivian построила испытательный парк автомобилей для Amazon в своей штаб-квартире в Плимуте (штат Мичиган).



В сентябре 2019 года Amazon объявила, что купит у Rivian 100 тыс. электромобилей для доставки грузов в рамках поставленной задачи по достижению к 2040 году чистых нулевых выбросов от своей деятельности по всем операциям. Amazon учредила фонд, через который проводит инвестирование в Rivian в рамках этого обязательства.



Несмотря на то, что Rivian все ещё находится в частной собственности, компания может стать серьёзным конкурентом Tesla — с 2019 года в неё было инвестировано около $8 млрд.

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