13 декабря 2023, 15:15

Фантастическая голографическая проекция на церемонии The Game Awards 2023

Такое впечатление, что в небе над театром Peacock в Лос-Анджелесе открылся портал в параллельную вселенную.


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