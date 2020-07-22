Астрономы уточнили возраст вселенной

22 июля 2020, 9:45

Данные, собранные 6-метровым телескопом «Atacama Cosmology Telescope», позволили уточнить возраст Вселенной – он составляет 13,79 миллиарда лет ± 21 миллион лет.

Полученный результат соответствует оценкам, основанным на измерениях реликтового излучения спутником ESA «Planck», и ставит под сомнение выводы одной из исследовательских групп, заявившей в прошлом году, что Вселенная на сотни миллионов лет моложе.

«…Мы привыкли считать, что Вселенной около 13,77 миллиарда лет, плюс-минус 40 миллионов лет. Теперь мы уточнили ее возраст. Возможно, 21 миллион лет звучит как большая неопределенность, но на самом деле это очень точно. Представьте себе доктора, осматривающего 50-летнего пациента, который исходя из его текущего состояния, а не из истории болезни, оценивает его возраст с точностью до 25 дней…» – рассказывают участники проекта.

Телескоп «Atacama Cosmology Telescope», расположенный в пустыне Атакама на севере Чили, оснащен очень чувствительной камерой, которая фиксирует поляризованный свет. Он настроен на работу на длинах волн около нескольких миллиметров, и самое яркое для него на небе – это тепловое свечение, оставшееся от плазмы, которая заполнила раннюю Вселенную.