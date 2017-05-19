Destiny 2 дебютировала на GeForce GTX ПК в разрешении 4K

19 мая 2017, 14:15

Destiny стала одной из самых значимых консольных игр. Но совсем скоро вселенная Destiny откроется и для ПК-геймеров: они смогут стать стражами в будущем сиквеле Destiny 2, который будет доступен на ПК.

NVIDIA начала готовиться к выходу игры заранее, поэтому геймеры GeForce GTX будут во всеоружии. ПК-версия игры обещает более высокие разрешения, больше графических настроек, передовые технологии и поддержку управления с клавиатуры (WASD)! Предлагаем вам взглянуть на первые эксклюзивные скриншоты Destiny 2 на ПК в разрешении 4K, полученные на графических процессорах NVIDIA GeForce GTX!На вчерашнем мероприятии Activision в Лос-Анджелесе игра была представлена на компьютерах, оснащенных видеокартами GeForce GTX 1080 Ti.Мы рады, что Destiny 2 выходит на ПК и NVIDIA может наилучшим образом вооружить геймеров GeForce к ее приходу.