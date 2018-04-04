Dell и Alienware обновляют портфолио игровых ноутбуков

4 апреля 2018, 12:45

Alienware и Dell представляют шесть новых высокопроизводительных игровых ноутбуков на Windows 10 на базе новых высокопроизводительных процессоров Intel Core восьмого поколения.

Alienware продолжает развивать свои более чем 10-летние наработки в киберспорте, налаживает партнерские отношения с NBA, Miami HEAT и Misfits Gaming и расширяет сотрудничество с Team Liquid. Команды сами обратились к Alienware, для того чтобы поднять планку своего мастерства.

Игровые ноутбуки Alienware 15 и 17 на процессорах Intel Core i5, i7 и i9 восьмого поколения с шестью ядрами позволят развернуть до 5.0 ГГц, впервые в истории этого мощнейшего семейства ноутбуков. Геймеры извлекут максимум производительности благодаря улучшенной технологии охлаждения Alienware Cryo-Tech v2.0. В ней установлены в 1,5 раза более тонкие лопасти вентилятора и паровая камера на процессоре. Комбинация таких инноваций даст 10%-ный прирост производительности1, следовательно, погружение в виртуальную реальность (Virtual Reality, VR) станет более плавным и комфортным.

Геймеры смогут без труда достигнуть максимальной производительности c обновленным Alienware Command Center, дебютантом выставки CES 2018. Командный центр представляет собой простой и элегантный интерфейс, помогающий как новичкам, так и опытным геймерам оптимизировать, разогнать и настроить компьютеры и периферийные устройства Alienware в соответствии со своими запросами. Благодаря индивидуализированной настройке геймеры получат полный контроль над 13-тью программируемыми зонами освещения Alienware 15 и 17, а также над поддержкой полного RGB и до 16,8 миллионов цветов, открывающей 80+ квадриллионов комбинаций освещения.



Dell выпускает портфель игровых моделей Inspiron на Windows 10. Таким образом, компания снова подтвердила свое стремление делать геймерские решения доступными для разных уровней мастерства и бюджета. Новые компьютеры оснащены мощными процессорами NVIDIA GeForce GTX 10-Series GPU, процессорами Intel Core восьмого поколения, усовершенствованными решениями для теплоотвода, интеллектуальным ПО для приоритизации контента, IPS-панелями с антибликовым покрытием и другими геймерскими функциями.



Dell G3 15 и 17, как следует из их названий, доступны с диагоналями 15 и 17 дюймов. Ноутбуки оснащены NVIDIA GeForce GTX 1050 до 1060, которые поддерживают дискретные графические процессоры Max-Q, процессорами Intel Core i7 восьмого поколения, двумя вентиляторами и двойными дисками с опциями SSD.

Конструкция антенны WiFi 2x2 обеспечивает высокую производительность беспроводной связи, а ПО SmartByte приоритизирует игровой и видеоконтент, чтобы поддерживать плавность игры и воспроизведения видео даже при загрузке больших файлов.

Все модели выполнены в стильном дизайне с шелковистой матовой наружной отделкой и гладким профилем - 22,7 мм (15) / 25 мм (17), поддерживающим режим игры на ходу (gaming-on-the-go).

G3 15 является на сегодня самым тонким в своем сегменте игровым ноутбуком.



Модель Dell G5 15 предназначена для тех, кто хочет повысить производительность систем G3. Усовершенствованный вариант поставляется в гладком 25-миллиметровом тонком формате на 15-дюймовом шасси. Модель оснащена мощными графическими процессорами NVIDIA GeForce GTX 1060 с технологией проектирования Max-Q.

В системах имеется выделенная память объемом 6 ГБ GDDR5, производительность до 6 ядер на процессорах восьмого поколения Intel® Core™ (до Core i7 на G5), два вентилятора и два диска с опциями SSD.

Killer 1x1 Networking Optimisation (поддерживает до 2x2) и ПО SmartByte оперативно приостанавливает загрузку контента для игр Liquid и для стриминга.

Dell оснастила ноутбук передним воздухозаборником и задним выпускным вентилятором, благодаря чему устройство меньше шумит, дольше не нагревается и позволяет играть, не прерываясь на паузы, чтобы остыть.

Dell G5 15 предлагает дополнительную панель IPS UHD 4k для того, чтобы геймеры могли испытать потрясающий опыт премиум-класса, погружаясь в любимую игру.

Модель будет доступна в стандартном черном цвете и в пекинском красном.



Новой профессиональной киберлигой NBA 2K будет управлять NBA, а Alienware предоставит свое игровое портфолио и поделится своим 11-летним опытом в киберспорте. Команды-участницы лиги будут использовать не только аппаратные решения Alienware и Dell, но и десктопы и мониторы как в процессе обучения, так и на соревнованиях.

Лига NBA 2K дебютирует в мае на Twitch. 6-го апреля можно будет ознакомиться с NBA Draft Clash на Alienware в прямом эфире от PAX East Arena и в ходе трансляции на Twitch.



Miami HEAT и ведущая организация по киберспорту Misfits Gaming недавно объявили о том, что выбрали технологию Alienware в качестве конкурентного преимущества перед соперниками. Игроки Misfits будут тренироваться и использовать для трансляций оборудование Alienware, а именно: десктопы Aurora, 15-дюймовые ноутбуки, мониторы на 240 Гц AW2518H, а также клавиатуры и мышки.

«Мы рады объявить о начале тесного партнерстве с Alienware, - сообщил генеральный директор Misfits Gaming Бен Спунт (Ben Spoont). - Alienware будет поддерживать спортсменов Misfits по всему миру и обеспечит их высокопроизводительными компьютерами и оборудованием. Мы с оптимизмом смотрим на долгосрочное сотрудничество с Alienware».



7 марта Alienware и Team Liquid торжественно открыли учебный центр Alienware, первый центр подобного уровня на территории Северной Америки (с фотоотчетом церемонии открытия можно ознакомиться по этой ссылке).

Напомним, что открытие центра анонсировалось на выставке CES 2018 в январе. Его общая площадь центра составляет 743 кв. м, он оборудован новейшими технологиями и создан по образцу традиционных спортивных тренировочных баз. Центр станет новой штаб-квартирой американской команды Team Liquid (TL), где будут базироваться несколько соперничающих команд, шеф-повар, спортивные психологи, диетологи, тренеры и аналитики. Ежедневно более 40 сотрудников и игроков TL будут играть и тренироваться на самых новых и мощных устройствах Dell и Alienware.

Кроме того, Team Liquid планирует открыть второй учебный центр в Нидерландах к концу 2018 года, и этот центр станет ее новой штаб-квартирой в Европе.

А в Японии Team Liquid объявила о включении в список участников чемпионов Street Fighter pro AW Nemo и John Takeuchi. Как предыдущий спонсор AW Nemo, Alienware намерен помогать и объединять партнеров.

Dell дебютирует с новыми ноутбуками Alienware и Dell G Series на выставке PAX East, которая пройдет 5-8 апреля в Бостоне.

Посетители выставки смогут ознакомиться с новыми моделями на стендах Alienware (#12031) и Dell (#12043). Тут можно будет погрузиться в мир VR и воочию увидеть последние игровые разработки.