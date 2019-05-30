Обновления Alienware and Dell G-cерии на Сomputex 2019

30 мая 2019, 9:45

В этом году на международной выставке Computex 2019 Alienware и Dell представили обновления и новинки, которые высоко оценят в игровом сообществе.

"Геймеры со всего мира возлагают большие надежды на игровые продукты Alienware и Dell. Наши последние анонсы превосходят самые смелые ожидания, – отметил Фрэнк Азор (Frank Azor), вице-президент и генеральный менеджер Alienware и Dell, G-серии и XPS. – Нам потребовалось более 20 лет, чтобы наработать такую репутацию. Наша невероятно талантливая команда на протяжении всех этих лет демонстрировала бескомпромиссную приверженность геймерам, а наши партнеры прилагали максимум усилий, чтобы работать на высшем уровне".



Обновленные Alienware m15 и m17 стали компактнее, современнее и мощнее своих предшественников. Начальный вес моделей – около 2,1 кг и 2,6 кг соответственно. Это самые тонкие 15-дюймовые и 17-дюймовые игровые ноутбуки среди Alienware. Они воплотили в себе не только новый промышленный дизайн флагмана Alienware Legend (M51), представленного в начале этого года на CES-2019, но и его инновационность.

Alienware m15 и m17 обеспечивают мобильность без ущерба для производительности с процессорами Intel 10-го поколения в вариантах от Core i5-9300H до Core i9-9980HK и графическими процессорами NVIDA GeForce – до уровня GeForce RTX 2080 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти.

M15 станет первой в мире 15-дюймовой моделью с поддержкой функции отслеживания взгляда Tobii. А m17 – первой в мире оснащается дисплеем, поддерживающим технологию Eyesafe®, разработанной для минимизации вреда от излучения синего света без ущерба для отображения цветовой гаммы. M15 доступна в вариантах разрешения экрана 1080p @ 60 Гц, 144 Гц @ 240 Гц и OLED 4K @ 60 Гц. Последнее ПО Alienware Cyro-Tech 3.0 предлагает новую оптимизированную конструкцию теплового модуля, увеличивающую поток воздуха на 20%, по сравнению с предыдущим поколением m15, и на 25% – по сравнению с предыдущим m17. Среди других новшеств можно отметить магниевое шасси, узкую рамку, гладкую кромку, обновленную клавиатуру, стеклянный тачпад, SSD-накопитель и RGB LED AlienFX подсветку клавиш.



К Computex-2019 ноутбук Dell G3 15'' приготовил еще лучшее предложение по доступной цене. Новая функция Game Shift одним нажатием клавиши обеспечивает высокую мощность и производительность, обеспечивая максимальную скорость вентилятора в периоды интенсивной игры. 15-дюймовый ноутбук G3 представлен в тонком и элегантном дизайне с узкими рамками, с 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1080р и частотой 144 Гц, с 4-зонной клавиатурой с подсветкой RGB и новой S-образной конструкцией для размещения больших портов рядом с задней стенкой. Модель может оснащаться процессором Intel Core i5/i7 девятого поколения и видеокартой NVIDIA GTX 16-й серии.

Мобильные процессоры Intel Core 9-го поколения и графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 20-й серии и GTX 16-й серии – для Alienware m15, m17 и G3 15

Мобильные процессоры Intel Core 9-го поколения обеспечивают высокую производительность уровня десктопа, обеспечивая до 5,0 ГГц в режиме турбо, на 8 ядрах и 16-тью потоками, на платформе, способной работать как со сложными AAA играми, так и с креативными задачами, такими как редактирование и визуализация.

Мощные видеокарты Nvidia GeForce с дизайном Max-Q вплоть до GeForce RTX 2080 c технологией HyperEfficient VR, обеспечивающей 6-фазный цифровой VRM для CPU с отдельным 8-фазным цифровым VRM для видеокарты.

Игровая гарнитура Alienware 7.1 Gaming Headset обеспечивает полное погружение в игру благодаря точному позиционированию звука и поразительной четкости звучания. Выдвижной микрофон обеспечивает постоянную чистоту голоса в командном игровом процессе. Удобные наушники, изготовленные из кожи, спортивной ткани и memory foam (пены, "запоминающей" форму) обеспечивают комфортную шумоизоляцию и помогают дополнить звуки высокого разрешения.



Dell G7 17" и Alienware m17 будут первыми игровыми моделями, которые могут оснащаться дисплеями нового поколения, поддерживающими технологию Eyesafe®, призванную минимизировать вредное воздействие синего света. Данная опция будет добавлена к моделям Alienware Area-51m в июне; а в ближайшие месяцы Dell планирует расширить область применения технологии Eyesafe® по всему портфолио Alienware.



В киберсообществе Alienware обладает репутацией фаната игр, инвестора и помощника геймеров по всему миру. Сейчас по мере роста популярности киберспорта, вузы осознают, какими преимуществами обладают технические консультанты, поэтому они обращаются к Dell Technologies, чтобы включить киберспортивные дисциплины в свои учебные программы. На сегодня Национальная ассоциация студенческого киберспорта включает более 130 университетов, более 475 колледжей предлагают киберспортивные клубы, а 800 школ Северной Америки в настоящее время являются членами Высшей школьной киберспортивной лиги.

Сегодня комплексные решения Dell Technologies позволяют американским образовательным заведения строить специальные киберспортивные площадки университетского уровня, открывать игровые клубы или оборудовать помещения для преподавания, обучения и занятий киберспортом. Соревнуются ли студенты на своей системе Alienware или разрабатывают игры на рабочей станции Dell Precision, программы esports дают ученикам возможность развивать такие навыки, как сотрудничество, стратегическое планирование, общение и критическое мышление. Эти жизненно важные навыки помогают лучше подготовить учащихся к карьере в цифровую эпоху.



Доступность:

Alienware m15 и m17 с мобильными процессорами до 9-го поколения Intel Core (опционально) и графическими процессорами NVIDIA до 16-й серии (опционально) ожидаются в США с 11 июня по цене от $1,499 (m15) и $1,499 (m17).

Dell G3 15 с мобильными процессорами до 9-го поколения Intel Core (опционально) и графическими процессорами NVIDIA до 16-й серии (опционально) доступны в США с 28 мая по цене от $799.99.

Гарнитуры ожидаются в США с 31 июля по цене от $79.99 за Alienware Stereo Gaming Headset (AW310H) и по цене от $99.99 – за Alienware 7.1 Gaming Headset (AW510H). Ориентировочно, на украинском рынке гарнитуры ожидаются в августе 2019 года.