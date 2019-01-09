Alienware дебютирует со своим самым тонким и легким Alienware m17

9 января 2019, 14:05

Alienware дебютирует на выставке CES с новой моделью. Ее по достоинству оценят геймеры, которым нужна мощная, компактная, легкая машина с широким экраном.

Новинка – Alienware m17 – станет самой тонкой и легкой среди 17-дюймовых моделей Alienware. Она весит всего 2,6 кг (5,79 фунта), что на 40% легче своей предшественницы.

Но пусть вас не вводит в заблуждение изящность модели, потому что в компактной оболочке удалось воплотить внушительную графику, бескомпромиссную производительность, мобильность, легкость и прочность. Модель Alienware m17 выполнена из магниевого сплава и меди и доступна в сером и красном цветах: Epic Silver и Nebula Red.

Думаю, даже искушенные геймеры будут приятно удивлены исключительной терморегуляцией и отличной производительностью игрового процесса, которые обеспечивают процессоры Intel Core i9K 8-го поколения и новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Уточню, что новые процессоры NVIDIA для ноутбуков базируются на новой архитектуре Turing, на которой трассировка лучей ускорена до реального времени, а для шумоподавления и очистки изображения используются технологии искусственного интеллекта. Таким образом, нам удалось создать самый тонкий, быстрый и тихий ноутбук Alienware.

Как вы могли догадаться, Alienware m17 следует за 15-дюймовой новинкой – m15, представленной осенью 2018 года. Напомню, что Alienware m15 оснащен процессорами Intel Core i5 / i7 8-го поколения, а теперь – i9, и графическими картами NVIDIA GeForce RTX 20 Series. Чтобы рассказать о других характеристиках этой модели, процитирую ведущие медиа. В британском Expert Reviews писали: "У меня было не так много времени на работу с m15, но я уже могу подтвердить, что это впечатляюще тонкий ноутбук, особенно учитывая высокое качество "начинки". Tom's Hardware особо отметил "тонкий, стильный дизайн; высокую производительность; длительность автономной работы; тактильную (механическую) клавиатуру; дисплей с яркой и живой картинкой". В свою очередь, LaptopMag предрек, что модель ждет высокое признание: "В целом, Alienware m15 – это главный претендент на корону", присуждаемую самому тонкому и легкому ноутбуку.

Мы невероятно гордимся тем, что Alienware m15 и m17 уже удостоены награды CES Innovation Award 2019 в игровой категории за выдающийся дизайн продукта и разработку. И это только начало захватывающих игровых новостей от Alienware и Dell на CES.