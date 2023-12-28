Samsung Galaxy M15 отримає акумулятор на 6 000 мАг

28 декабря 2023, 18:45

Samsung готує до випуску Galaxy M15. Очікується, що це буде покращена версія Galaxy A15. Galaxy M14 поточного покоління – це фактично той самий Galaxy A14. Однак надалі моделі серії M будуть відрізнятися.



У Galaxy M15 буде встановлений акумулятор ємністю 6 000 мАг. Для порівняння, Galaxy A15 має менший блок на 5 000 мАг. Наразі достеменно невідомо, чи матиме телефон серії M інший чіп. Якщо він має той самий чіпсет MediaTek Dimensity 6100 Plus, пристрій теоретично повинен запропонувати кращу витривалість, ніж модель серії A.



Зовні Galaxy A15 виглядає як будь-який інший смартфон Samsung з плоским корпусом і вертикально розташованими камерами. Він оснащений “островом клавіш” – рельєфною платформою для кнопок живлення та регулювання гучності.

Пристрій оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вирізом у вигляді краплі. Роздільна здатність панелі становить 2340 x 1080 пікселів (FHD+), частота оновлення – 90 Гц, а пікова яскравість – 800 ніт.



З точки зору програмного забезпечення, телефон поставляється з інтерфейсом One UI 6 на базі Android 14. Він гарантовано отримає чотири покоління оновлень Android і 5 років оновлень безпеки.

Телефон має 13-мегапіксельну селфі-камеру та потрійну камеру на задній панелі. Вона включає в себе основний датчик на 50 Мп, надширококутний модуль на 5 Мп і макро-об’єктив на 2 Мп.



Пристрій поставляється з усіма необхідними елементами, такими як бічний датчик відбитків пальців, 3,5-мм роз’єм для навушників і слот для карт пам’яті MicroSD. Нарешті, він підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт.