Обновленный ноутбук Dell G5 15 SE и монитор Alienware 25

9 января 2020, 13:45

В 2002 году Dell начала осваивать сферу мультимедийных развлекательных систем для дома, а компания Alienware выпустила первый игровой ноутбук – Area-51m, ставший флагманом индустрии.

Для геймеров его выпуск стал эпохальным событием, ведь теперь они могли играть в такие популярные игры, как Grand Theft Auto: Vice City, не только на десктопе. Тот ноутбук стал воплощением формулы "мощность плюс мобильность", без компромиссов.

На протяжении почти 20 лет Dell и Alienware демонстрируют неизменную приверженность совершенствованию игровой индустрии и представляют свои новые разработки на CES.

На этой выставке – CES 2020 – будет представлена обновленная версия Dell G5 15 SE (Special Edition) – последняя новинка в портфолио Dell серии G, предназначенной как для новичков, так и для опытных геймеров.

Это первый ноутбук Dell серии G, который будет оснащен мобильными процессорами третьего поколения AMD Ryzen 4000 H-серии (до 8-ми ядер, 16-ти потоковый процессор) в паре с новыми графическими процессорами AMD Radeon™ RX 5600M-серии. Эти два чипа AMD органично взаимодействуют друг с другом, используя технологию AMD SmartShift для оптимизации производительности в соответствии с поставленной задачей, автоматически переключая мощности между процессорами Ryzen и Radeon по мере необходимости. Таким образом, геймер получает как раз то, что нужно в каждый конкретный момент игры.

Назову несколько новаторских функций, которые произвели на меня особое впечатление. Это макро-ключ "Game Shift", позволяющий одним нажатием кнопки быстро запустить готовые к игре настройки, повышающие производительность, уменьшающие задержки и повышающие резкость картинки для усиления эффекта погружения. Кроме того, Alienware Command Center предлагает центр управления игровым и периферийным освещением, интегрируя 3D-аудио c технологией Nachimic для обеспечения 360-градусного звучания с наложением Audio Recon, а также предоставляет центральную библиотеку игр для легкой настройки.

Обновленная модель G5 15 SE с диагональю 15,6 дюймов стала тоньше и элегантнее, она оформлена в современном стиле "самолет-истребитель" с серебристой отделкой премиум-класса. Опционально FHD-дисплеи могут поставляться с панелью с частотой обновления 144 Гц, с 4-зонной подсветкой RGB-клавиатуры с функцией WASD и с аккумулятором мощностью 68 Вт/ч, что позволяет поддерживать высокую работоспособность в течение всего срока службы.



В ходе работы над новым игровым монитором Alienware 25" (AW2521HF) во флагманском дизайне Legend ID мы опирались на отзывы и рекомендации нашего игрового сообщества и киберспортсменов из команды Team Liquid. По мере того, как растет популярность компьютерных игр, таких как последняя версия Assassin's Creed, геймеры ждут более глубокого погружения в игру, следовательно, им нужны более быстрые и более чувствительные дисплеи.

Частота обновления нового монитора составляет 240 Гц, что вдвое быстрее, чем у большинства игровых мониторов, представленных на рынке. В сочетании со временем отклика всего в 1 мс1 гарантируется готовность каждого пикселя к каждому кадру. Совместимость AMD FreeSync Premium technology2 и G-sync обеспечивает плавный геймплей. Благодаря IPS-панели пользователи могут рассчитывать на четкую и точную передачу цветов под любым углом.

В сочетании с родным FHD разрешением 24,5-дюймовый монитор обеспечивает более качественное и четкое изображение, что делает его идеальным для динамичных игр, когда геймерам нужно погрузиться в процесс и удерживать детали в поле зрения. Культовый дизайн Legend пополнился новыми элементами, придающими модели особую индивидуальность и практичность, в частности более тонкую, регулируемую подставку с маркерами регулировки высоты, а также зауженные вертикальные ножки, которые легко помещаются под клавиатурой.

Игровой монитор Alienware 25 является официальным монитором команды Team Liquid и официальным монитором для международных соревнований и других мероприятий "Лиги легенд" (League of Legends).



В заключение мы объявляем об Alienware Second Screen, новом концептуальном программном обеспечении, которое позволяет геймерам просматривать статистику производительности ПК на их телефоне. Используя базовую технологию, лежащую в основе Dell Mobile Connect, Alienware Second Screen синхронизируется с Alienware Command Center, чтобы представить диагностику CPU, GPU и оперативной памяти в режиме реального времени на смартфоне, подключенном к компьютеру геймера.

Пока это чисто экспериментальная концепция, но мы думаем, как усилить дальнейшие итерации программного обеспечения, и потому мы приветствуем отзывы участников игрового сообщества о новых функциях, которые они захотят увидеть. Мы полагаем, что наша идея больше всего заинтересует тех мобильных геймеров, у которых далеко не всегда есть доступ ко второму монитору, но им хотелось бы отслеживать свою производительность, не выходя из игры.