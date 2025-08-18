США вводят новые санкции против криптобиржи Grinex

18 августа 2025, 14:15

США ввели новые санкции против российской платежной системы А7, криптобиржи Grinex и ряда других компаний.



В то же время под ограничения снова попала криптобиржа Garantex, которую Минфин США обвиняет в поддержке киберпреступников. Сообщается, что с 2019 года через нее было проведено более 1 млн долларов.