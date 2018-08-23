Игровые инновации Dell на десятой Gamescom

23 августа 2018, 13:15

Лучшие инновации Gamescom 2018 можно увидеть в восьмом зале в игровой зоне Windows. Здесь Dell и Alienware покажут геймерам то, как играют профессионалы киберспорта, используя новейшее аппаратное обеспечение, ПО и другие инструменты, помогающие воплотить фантазии в реальность.

Празднуя свое десятилетие Gamescom создает непревзойденное цифровое пространство в Кельне с 22 по 25 августа.

Dell подтверждает свое лидерство в играх и игровом сообществе на крупнейшей в Европе торговой выставке интерактивных игр и интерактивных развлечений – Gamescom.

"Gamescom дает нам возможность каждое лето приезжать в Европу, чтобы продемонстрировать свои самые горячие новинки 350 тысячам восторженных посетителей, - сказал Франк Азор (Frank Azor), вице-президент и генеральный менеджер Alienware, G Series и XPS. - Мы гордимся тем, что в этом году оправдываем их ожидания, представляя сразу несколько новинок, включая те, что появятся в системах Alienware, и которые помогут игрокам сражаться и побеждать".

Игровые мониторы Dell на 24 и 27 дюймов

После недавнего выпуска игровой G-серии Dell, в которую вошли четыре модели, компания представляет еще одну новинку в своем игровом портфолио: новые игровые мониторы Dell.

24-дюймовая модель имеет разрешение FHD и разгоняется до частоты 144 Гц. А 27-дюймовая – разрешение QHD и "разгон" до 155 Гц частоты. У обеих моделей исключительно быстрое время отклика – 1 мс для геймплея с минимальным входным отставанием. Обе модели дают геймерам необходимую гибкость для включения / выключения AMD FreeSync.

Пользователи могут настраивать до трех пользовательских профилей и выбирать предустановленные режимы для оптимально персонализированного игрового процесса. Оформление в цвете metallic Recon-Blue, характерном для гейминга, отлично дополняет игровые модели компьютеров Dell.

И еще одно преимущество: в течение гарантийного срока Dell Premium Panel Exchange позволяет бесплатно менять панель, если обнаружен хотя бы один яркий пиксель.



За более чем десять лет, которые Dell и Alienware работают в сегменте киберспорта, они успели во многом преуспеть, примером чему служит недавнее заключение партнерства Alienware с NBA и NBA 2K League, а также с Team Liquid для Alienware Training Facility в Лос-Анджелесе.

На выставке Gamescom посетители могут погрузиться в пространство бесплатной интерактивной обучающей платформы Академии Alienware. Тренировки от профессионалов из команды Team Liquid и курсы Counter-Strike помогут усовершенствовать игровые механики и стратегии, в том числе, благодаря технологиям отслеживания взгляда (Tobii eye-tracking gaze overlay), тепловым картам, инструментам статистики и другим разработкам. Новички и профи смогут подтянуть свои навыки, получить информацию и обратную связь после уроков и оценить свою эффективность, сравнивая с результатами других участников игрового сообщества.



В настоящее время Alienware Command Center поставляется бесплатно со всеми периферийными устройствами Alienware и может использоваться на любом ПК независимо от бренда. Предлагая интегрированную панель управления, игровую библиотеку, функции управления FX и управления питанием, новая функция обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всему игровому каталогу и возможность тонкой настройки для каждого раздела.



Разработанный для тренировок команды Team Liquid компьютер Alienware Aurora будет доступен с только что анонсированными графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 2070, 2080 и 2080 Ti. Этот десктоп средней высоты можно сравнить с надежной электростанцией для профессиональных геймеров, выставляющих высокие требования к производительности и к возможностям обновления. Новая модель Aurora идеально подходит для VR, 4K игр и даже до 12K игр с самыми высокими графическими возможностями.

Для флагманского настольного игрового ПК Alienware в уникальном дизайне Area-51 также будут доступны только что анонсированные графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 2070, 2080 и 2080 Ti. Созданный для геймеров, требующих высококлассного геймплея и беспрерывной производительности для последних игр VR, 4k или 8k и потоковой передачи, новый Area-51 – его можно назвать действительно мощным "зверем" с 18-ядерными процессорами Intel.



Alienware 15 и 17 – это идеальные игровые ноутбуки, которые теперь оснащены светодиодной подсветкой для более чем 80 квадриллиона комбо с бесчисленным множеством эффектов и режимов. Обновленная клавиатура TactX и N-ключ опрокидывания позволяют использовать более 100 ключевых команд для максимума действий за минуту. Это единственная клавиатура на ноутбуке с 2,2-миллиметровым нажатием клавиши, обеспечивающая настолько быструю реакцию.



В восьмом зале в игровой зоне Windows компании Dell и Alienware дебютируют со своими новинками для европейского региона. Игровые технологии усилят стенды партнеров, включая Square Enix (зал 9) и Dying Light: Bad Blood (зал 7), а также мероприятия для инфлюенциров HiRez.



Доступность:

Поддержка Alienware Command Center для устройств третьих сторон доступна уже сейчас.

Бета-версия Академии Alienware запускается в этом месяце.

Alienware 15 и Alienware 17 с LED-подсветкой доступен на сайте Dell.com с 21 августа.

Игровые мониторы Dell на 24 и 27 дюймов будут доступны на сайте Dell.com с 28 августа.

Alienware Aurora с NVIDIA GeForce RTX GPUs появятся для предзаказа на Dell.com в сентябре.

Alienware Area 51 c NVIDIA GeForce RTX GPUs будет доступен в сентябре.