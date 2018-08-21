Графические карты серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 20

21 августа 2018, 13:15

Компания ZOTAC представляет под торговой маркой ZOTAC GAMING графические карты серии GeForce RTX 20, которые призваны в очередной раз серьезно повлиять на расстановку сил на рынке.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 20 отличаются полностью обновленным дизайном и поставляются в версиях с двумя или тремя (модели AMP) вентиляторами охлаждения.



Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX являются без преувеличения новым словом в компьютерной графике: эти чипы вновь повышают планку производительности для видеоподсистем компьютеров. Основанные на новой архитектуре NVIDIA Turing™ и построенные на базе революционной платформы NVIDIA RTX, новые графические карты обеспечивают трассировку лучей в реальном времени, поддерживают функции искусственного интеллекта и программируемые шейдеры. И это не только откроет новые возможности для поклонников компьютерных игр, но и кардинально расширит возможности видеоподсистемы современного ПК.



Новые графические процессоры были представлены в ходе специального двухдневного мероприятия под названием GeForce Gaming Celebration, которое прошло сегодня ночью в конференц-центре Palladium в Кёльне, Германия, в преддверии выставки Gamescom 2018.



Под торговой маркой ZOTAC GAMING, представленной в 2017 году, выпускаются наиболее передовые игровые устройства для ПК компании ZOTAC, адресованные тем, кто живет игрой. Это совершенные игровые решения для ПК, созданные на основе нашего многолетнего опыта и знаний в области конструирования высокопроизводительных игровых продуктов: торговая марка ZOTAC GAMING должна стать символом, гарантирующим пользователям максимальный уровень удовольствия и впечатлений от компьютерных игр на ПК. За пронзительным взглядом изображенного на логотипе робота скрываются высочайшая производительность и самые современные технологии, которыми сможет гордиться даже закаленный в сражениях непобедимый боец.



Графические карты ZOTAC GAMING продолжают раздвигать пределы возможного. Обновленная конструкция вентилятора позволяет снизить трение, уменьшить турбулентность воздушных потоков и уровень рабочих шумов, и одновременно повысить производительность, эффективность и надежность системы охлаждения. А благодаря новой схеме управления Active Fan Control (AFC), уровень интеллектуальности системы охлаждения только повышается. AFC дает возможность независимого управления отдельными вентиляторами, раскручивая и притормаживая их по мере необходимости. Радиатор также подвергся модернизации: он снабжен пятью тепловыми трубками диаметром 8 мм — из них четыре прямые, а также более толстыми алюминиевыми ребрами, позволяющими увеличить теплоотдачу.



Новое поколение аппаратного обеспечения требует и программного обеспечения нового класса. Firestorm, утилита для настройки графических карт ZOTAC GAMING, теперь имеет обновленный, более ясный и понятный пользовательский интерфейс. Система подсветки SPECTRA, как и прежде, обеспечивает яркое, разноцветное, динамическое освещение графических карт. Последняя версия Firestorm теперь содержит новый инструмент под названием SCAN. Он упрощает подбор оптимальных настроек производительности для графических карт. По одному щелчку мышью SCAN анализирует аппаратное обеспечение и вычисляет наилучшие рекомендуемые параметры.



Графические карты ZOTAC GAMING GeForce RTX серии 20 будут представлены с 20 по 25 августа на стендах конференции Gamescom 2018, а также будут доступны для оформления предварительных заказов на сайтах уполномоченных онлайновых магазинов. Кроме того, эти графические карты будут демонстрироваться в рамках финальных соревнований чемпионата ZOTAC CUP MASTERS CS:GO, которые состоятся в ходе фестиваля киберспорта и музыки (Esports and Music Festival) в Гонконге с 24 по 26 августа 2018 г.