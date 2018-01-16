ZOTAC GAMING - компактный игровой ПК ZOTAC

16 января 2018, 9:45

Гонконгская компания ZOTAC International представляет новую компактную игровую машину под недавно анонсированной торговой маркой, ZOTAC GAMING.

Созданная для настоящих фанатов, которые живут игрой, игровой ПК MEK1 построен на базе самых современных технологий: с этой системой вы расширите пределы своих возможностей и будете контролировать каждый шаг соперников, моментально и точно реагируя на любую неожиданную ситуацию.

ZOTAC GAMING показала свой новый игровой ПК MEK1 в Гонконге на глобальном мероприятии, которое сопровождалось живой трансляцией.

В конструкции MEK1 воплощен десятилетний опыт инженеров компании ZOTAC, что позволило им создать один из самых маленьких, стильных и производительных настольных игровых ПК в мире на основе полноразмерных компонентов. Системы комплектуются мощными графическими картами ZOTAC GeForce GTX, самыми последними моделями процессоров Intel Core, быстрой памятью DDR4 и скоростными накопителями большой емкости, а также оснащены динамической светодиодной подсветкой SPECTRA. Все необходимое для обеспечения максимальной производительности и функциональности помещается в ультратонком корпусе объемом всего 12 л.



Имея габариты всего 414 x 118 x 393 мм, MEK1 отличается современным и стильным дизайном своего чрезвычайно компактного корпуса. Выполненное в стиле робототехники будущего, это устройство, благодаря анатомически-четким линиям корпуса, нетрадиционному дизайну и мягкой подсветке, производит впечатление.



Благодаря графической карте ZOTAC GeForce GTX 10, компьютер MEK1 позволяет играть во все современные наиболее популярные и ресурсоемкие игры для ПК и систем виртуальной реальности при высоком разрешении и уровне детализации изображения.



MEK1 оснащаются процессорами Intel Core, выполненными по новому 14 нм технологическому процессу, и способны с легкостью справиться с развлечениями и играми в разрешении 4K/UHD. Многоядерный энергоэффективный процессор позволяет MEK1 демонстрировать максимальный уровень производительности в играх.



MEK1 оборудован построенным на базе самых современных технологий накопителем NVMe, который дает возможность молниеносно быстро загружать игры. А благодаря наличию второго, высокоемкого накопителя, дисковая подсистема MEK1 не только отличается высоким быстродействием, но и способна хранить большие объемы данных.



По своему стилю компьютер MEK1 прекрасно подойдет любому настоящему поклоннику игр на ПК. Яркая встроенная динамическая светодиодная подсветка SPECTRA не только в темноте, но и при свете дня дополняет дизайн этой игровой системы.А благодаря новой утилите ZOTAC GAMING Spectra можно несколькими щелчками мыши изменить внешний вид своего компьютера и создать уникальную комбинацию, используя широкую гамму доступных цветов подсветки, множество динамических режимов работы и 8 уровней яркости. Или просто выключите подсветку и играйте в полной темноте. Благодаря встроенному модулю управления, нужно только раз сохранить настройки, и при каждой загрузке они будут автоматически восстановлены.

Вы будете полностью готовы к игре, благодаря комплекту, в который входят оснащенные светодиодной подсветкой полноразмерная механическая игровая клавиатура и оптическая мышь с возможностью настройки DPI, а также оптимальный по своим размерам игровой коврик для мыши, прошитый по краю для долговечности и повышенной точности управления.