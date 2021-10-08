Новый экзоскелет от Panasonic трансформируется в багги

8 октября 2021, 12:15

Atoun, дочерняя компания Panasonic, представила концепт принципиально нового экзоскелета Koma 1,5, который может работать двух режимах – легкой автопилотируемой тележки «багги» и «железных ног».

Они помогут пользователю быстро передвигаться в разных направлениях особенно с тяжелым грузом. Встроенная камера и система искусственного интеллекта помогут умному устройству вовремя замечать находящиеся на пути объекты, избегая столкновения.

Модель Koma 1,5 ориентирована прежде всего на работников фабрик или складских предприятий, которые ежедневно переносят больше объемы грузов. Режим тележки-багги в этом случае поможет быстро перемещаться по ровным поверхностям. При этом человеку достаточно просто встать на площадку, взяться руками за две моторизованные «руки», и дальше экзоскелет сам доставит носителя по назначению, используя четыре встроенных колеса.Если на пути возникнет лестница или препятствие, которое нужно будет перешагнуть, пользователю достаточно нажать на кнопку переключения в режим ходьбы. При этом два передних колеса оторвутся от пола, а сама тележка-багги трансформируется в две своеобразных железных «ноги», повторяющих шагательные движения ног пользователя и поддерживая их.