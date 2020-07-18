Новая панорамная IP-камера видеонаблюдения Wisenet PNM-9084QZ

18 июля 2020, 8:12

Четырёхмодульная камера Wisenet с моторизованными PTRZ



Компания Hanwha Techwin представила новую четырёхмодульную камеру с моторизованными PTRZ объективами Wisenet PNM-9084QZ.

Новинка имеет четыре камерных модуля, каждый из которых содержит моторизованный PTRZ вариофокальный объектив и КМОП-матрицу размером 1/2,8 дюйма, обеспечивающую 2-мегапиксельное разрешение.В новой четырёхмодульной камере заключён полный спектр функций современной видеоаналитики:обнаружение движения, появления и исчезновения предметоввход объекта в зону и его выход из неёпересечение виртуальной линии, «праздношатания»детекция выведения камеры из строя и её расфокусировкааудиоаналитикаМодули при настройке камеры можно удалённо поворачивать, выставляя их в положение, наиболее подходящее для данного случая. При этом каждый модуль в горизонтальной плоскости поворачивается на 360°, в вертикальной – на 90°, вокруг своей оси – на 90°. Изменить ориентацию отдельного изображения можно с помощью функции Hallway View.Защита камеры от пыли и влаги соответствует классу IP66, от удара – классам IK10 и NEMA4X. Новинка работает при температуре от -40°C и может использоваться на улице.