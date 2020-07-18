18 июля 2020, 8:12

Новая панорамная IP-камера видеонаблюдения Wisenet PNM-9084QZ

Четырёхмодульная камера Wisenet с моторизованными PTRZ

Компания Hanwha Techwin представила новую четырёхмодульную камеру с моторизованными PTRZ объективами Wisenet PNM-9084QZ.

Новинка имеет четыре камерных модуля, каждый из которых содержит моторизованный PTRZ вариофокальный объектив и КМОП-матрицу размером 1/2,8 дюйма, обеспечивающую 2-мегапиксельное разрешение.

В новой четырёхмодульной камере заключён полный спектр функций современной видеоаналитики:

обнаружение движения, появления и исчезновения предметов
вход объекта в зону и его выход из неё
пересечение виртуальной линии, «праздношатания»
детекция выведения камеры из строя и её расфокусировка
аудиоаналитика

Модули при настройке камеры можно удалённо поворачивать, выставляя их в положение, наиболее подходящее для данного случая. При этом каждый модуль в горизонтальной плоскости поворачивается на 360°, в вертикальной – на 90°, вокруг своей оси – на 90°. Изменить ориентацию отдельного изображения можно с помощью функции Hallway View.

Защита камеры от пыли и влаги соответствует классу IP66, от удара – классам IK10 и NEMA4X. Новинка работает при температуре от -40°C и может использоваться на улице.

РОМСАТ — официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине
Оцените новость:
  • 0 оценок