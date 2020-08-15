Камеры видеонаблюдения на чипсете Wisenet7 от Hanwha Techwin

15 августа 2020, 8:57

Чипсет нового поколения

Компания Hanwha Techwin выпустила новые камеры видеонаблюдения основанные на чипсете Wisenet7. Новинки построены по принципу «система на кристалле» (SoC), что обеспечивает использование в них инновационных функций.

Линейка продукции

Модели Wisenet 4K - XND-9082RV/9082RF, XNV-9082R, XNO-9082R, XNB-9002

Модели Wisenet 6MP - XND-8082RV/8082RF, XNV-8082R, XNO-8082R, XNB-8002

Одной из передовых функций новых камер является расширение динамического диапазона, которое выполняется по новой фирменной технологии Local Contrast Enhancement («Локальное расширение контраста»). Данная технология используется для того, чтобы уменьшить излишне высокую контрастность, возникающую при объединении нескольких соседних кадров. Этим новый метод расширения динамического диапазона принципиально отличается от традиционных.

Новаторской является и методика, по которой в новых камерах при низкой освещённости достигается большая чёткость контуров и правильная цветопередача. Для этого в камере подробно анализируется информация о движущихся и покоящихся объектах и автоматически применяются различные фильтры, которые минимизируют их размазывание и мерцание. Всё это дополняется эффективным шумоподавлением.

Ключевые преимущества

Четкое и яркое изображение в разрешении до 4K

Расширенный динамический диапазон

Продвинутая технология шумоподавления

Улучшенная коррекция оптических искажений

Шаг вперед в области кибербезопасности

Сопровождение объекта с применением ИИ

Векторная контекстная графика

Удобное модульное исполнение

Цифровой стабилизатор со встроенным гиро-датчиком

Свободная лицензия на встроенную видео- и аудиоаналитику

Удобная инсталляция при помощи Wi-Fi

Двойной слот для microSD

Видеоаналитика, применяемая в новых IP-телекамерах, обеспечивает обнаружение лиц и фигур людей, а также движущихся объектов. Аудиоаналитика позволяет классифицировать звуки. С помощью функции PTZ Plus, основанной на искусственном интеллекте, подвижные объекты в кадре автоматически выделяются и сопровождаются по мере движения. Вместо этого цели для сопровождения оператор может указывать на мониторе вручную.

В камерах на чипсете Wisenet7 исправляются также искажения, возникающие при использовании широкоугольных объективов. Эта процедура выполняется по новой технологии и позволяет получать изображение, которое практически не отличается от неискажённого.

В чипсете Wisenet7 обеспечивается всеобъемлющая защита телекамеры от проникновения в неё вредоносного кода. Изображение передаётся из камеры надёжно и безопасно. Перед выходом с производства каждая камера получает уникальный сертификат по специальной системе компании Hanwha Techwin.

Экранное меню камер формируется с помощью векторной графики, а не растровой, которая применяется в традиционном видеонаблюдении. За счёт этого меню всегда чётко читается. Инсталляцию камер облегчает их модульная конструкция. Изображение сжимается кодеком H.265 с использованием технологии WiseStream II. Цифровая стабилизация изображения активируется в камерах с помощью встроенных гиросенсоров. В каждой телекамере имеется два слота для карт памяти общей ёмкостью 512 Гбайт.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине.