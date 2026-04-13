QNAP обновила платформу видеонаблюдения QVR Surveillance

13 апреля 2026, 13:15

Компания QNAP представила платформу видеонаблюдения QVR следующего поколения, которая обеспечивает более высокую производительность, большую надежность и расширенную аналитику на основе искусственного интеллекта.

Это решение поможет организациям легко развертывать и управлять системами видеонаблюдения глобального масштаба до тысячи каналов, чтобы реализовать гибкое, безопасное и интеллектуальное видеонаблюдение.

Основные преимущества QVR Surveillance:

До 1024 каналов: один NAS может обслуживать до 1024 камер с использованием технологии файловой записи для повышения производительности и масштабируемости, а также возможностью удаленного мониторинга через QVR Client.

Аналитика на основе ИИ без лицензии: бесплатно включены функции интеллектуального поиска событий, распознавания лиц и подсчета людей для получения интеллектуальных данных видеонаблюдения.

Централизованное управление без лицензии: управление несколькими NAS и видеопотоками с нескольких площадок в одном интерфейсе для упрощения развертывания и обслуживания.

Совместимость с более чем 8000 камерами: поддерживает более 200 марок камер и стандарт ONVIF.

Механизм защиты записи: предотвращает повреждение файлов во время нештатных ситуаций для сохранения ценных видеоматериалов.

Поддержка внешнего хранилища записей QVR для активного резервного копирования: работает с сервером резервного копирования видео для удаленного долгосрочного архивирования.

Гибкие варианты подписки и бессрочной лицензии:

Для новых пользователей: включает 2 встроенных канала, а также 6 дополнительных бесплатных каналов после завершения регистрации в приложении.

Для существующих пользователей: пользователи QVR Elite могут напрямую обновиться до QVR Surveillance — существующие каналы и условия подписки сохраняются, а после регистрации доступны 6 дополнительных бесплатных каналов. Пользователи QVR Pro могут перенести свои лицензии в QVR Surveillance, сохранив при этом преимущества подписки.