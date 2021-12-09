QNAP представляет QVR Center 2.0: централизованное управление записи

Компания QNAP выпустила приложение QVR Center 2.0 для централизованного управления до 256 серверами видеонаблюдения с возможностью построения отказоустойчивого кластера по схеме «N + M», что обеспечивает автоматическое переключение записи и снижение рисков потери данных.
Централизованное управление всеми решениями QNAP для видеонаблюдения
Поддерживаются любые сетевые накопители QNAP с программными платформами для видеонаблюдения QVR Pro и QVR Elite, приложением Surveillance Station, а также видеорегистраторы серии VioStor. Помимо разграничения прав доступа пользователей к серверам, теперь доступна настройка привилегий для отдельных камер.
Аварийное переключение на резервные серверы записи
Реализована возможность отказоустойчивой записи потоков IP‑видеокамер по типу «многие ко многим». Если один из серверов становится недоступен, то автоматически выделяется резервный для продолжения записи в режиме реального времени и хранения видеоматериалов.
Установка и системные требования
QVR Center 2.0 доступно для установки из встроенного «Центра приложений» на сетевых накопителях с операционной системой QTS 4.5.1 или выше, процессором на архитектуре x86 (Intel, AMD или ZhaoXin) и оперативной памятью объемом не менее 4 ГБ.