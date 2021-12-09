QNAP представляет QVR Center 2.0: централизованное управление записи

9 декабря 2021, 9:15

Компания QNAP выпустила приложение QVR Center 2.0 для централизованного управления до 256 серверами видеонаблюдения с возможностью построения отказоустойчивого кластера по схеме «N + M», что обеспечивает автоматическое переключение записи и снижение рисков потери данных.

Поддерживаются любые сетевые накопители QNAP с программными платформами для видеонаблюдения QVR Pro и QVR Elite, приложением Surveillance Station, а также видеорегистраторы серии VioStor. Помимо разграничения прав доступа пользователей к серверам, теперь доступна настройка привилегий для отдельных камер.Реализована возможность отказоустойчивой записи потоков IP‑видеокамер по типу «многие ко многим». Если один из серверов становится недоступен, то автоматически выделяется резервный для продолжения записи в режиме реального времени и хранения видеоматериалов.QVR Center 2.0 доступно для установки из встроенного «Центра приложений» на сетевых накопителях с операционной системой QTS 4.5.1 или выше, процессором на архитектуре x86 (Intel, AMD или ZhaoXin) и оперативной памятью объемом не менее 4 ГБ.